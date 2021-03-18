Решение судебных приставов взыскать с жителя Пермского края полмиллиона рублей, выигранные в телешоу, в счёт погашения долга по алиментам в пользу больной дочери вызвало реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 18 марта в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Деньги

«Моей внучке исполнилось 18 лет. Долг отца по алиментам 960 тыс. руб. И никто, и ничего, и судебное решение есть и у приставов в работе. Не решается этот вопрос в нашем государстве, к сожалению», — поделилась историей Валентина Р.

Многие пользователи встретили данную новость с восторгом. Люди уверены, что решение приставов является справедливым.

«Неужели и правда, приставы нашли и взыскали деньги для больной дочери?! Фантастика! Если это правда, то здорово, хоть одному ребенку помогли. А сколько ещё таких «отцов» по всей России?» — пишет Irina T.

Некоторые комментаторы оказались в замешательстве от того, каким образом, согласно законодательству России, будет выплачиваться налог за выигрыш.

Фото пресс-службы управления ФССП России Судебные приставы

«Интересно, а налоги от выигрыша приставы будут выплачивать или он сам успел?» — задаётся вопросом Борис Б.

Ряд граждан вынес требование, согласно которому все издержки должны быть оплачены отцом больной девочки.

«Вот молодцы приставы! Мама ребёнка подлечит за эту денежку. А налоги пусть отец сам оплатит, со своего кармана», — считает Наденька И.

Напомним, 17 марта пресс-служба ФССП Пермского края сообщила, что судебные приставы взыскали с местного жителя полмиллиона рублей, выигранные в телешоу, в счет погашения долга по алиментам в пользу больной дочери.