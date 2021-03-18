Заявление президента Ассоциации европейских торгово-промышленных палат Кристофа Ляйтля, согласно которому Европа допускала ошибки в диалоге с Москвой, вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение 18 марта в социальной сети Facebook.

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«Европарламент — сам ошибка. Россия не то государство, в отношении которого рамсы с торцами путать можно», — поделился своим мнением Yashar H.

Многие пользователи уверены, что признание ошибок ничего не даёт, ведь Евросоюз так и не отказался от своей политики разрыва отношений с Россией.

«Европалата — очень точная характеристика происходящего там», — написал пользователь под псевдонимом «Дом Советов».

Некоторые комментаторы всё-таки отметили перемену настроений внутри Европы. Люди считают, что, выстояв в санкционной борьбе, Россия доказала всем, что может вести самостоятельное существование.

«Когда выяснилось, что Россию санкциями не задавить и она может обойтись без Запада, да еще создать с Китаем и другими восточными странами мощный союз в экономической, а возможно, и военной сферах, Европа начала призадумываться», — считает Александр Г.

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Нашлись и те, кто призвал не воспринимать слова Ляйтля всерьёз. Граждане уверены, что его мнение ничего не изменит в политике Евросоюза.

«Бессмысленный трёп. Не они решения принимают и не им их отменять. И Австрия, если против, так надо и проголосовать соответствующе. А то на словах-то против, а при голосовании за продление все «за». Наброс на вентилятор», — считает Игорь М.

Напомним, президент Ассоциации европейских торгово-промышленных палат Кристоф Ляйтль заявил в статье для австрийского издания Kurier, что Европа допускала ошибки в диалоге с Москвой.