Рассекреченный доклад разведки США, в котором говорится о введении новых антироссийских санкций из-за «вмешательства Москвы» в прошедшие президентские выборы, вызвал бурное обсуждение в интернете. Граждане выразили своё отношение 18 марта в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции США

«Если бы РФ действительно, чисто гипотетически, вмешалась в выборный процесс в США, то нового президента звали бы не Джо, а Дмитрий», — шутит Andrey S.

Многие пользователи пришли к выводу, что у руководства США попросту разыгралась паранойя по поводу вмешательства России в различные политические процессы в стране.

«Паранойя, паранойя. Который год их так мучает и трясет? Так и откинутся от страха и злобы», — считает Светлана К.

Некоторые комментаторы уверены, что санкционная политика Соединённых Штатов выглядит уже нелепой. Граждане уверены, что Вашингтон попросту исчерпал какие-либо иные способы давления на Россию.

Kelly Kline Джо Байден

«Вы прямо как испорченная пластинка: санкции, санкции. По-моему, у вас с головой не всё в порядке, лечитесь», — обращается Marina C.

Нашлись и те, кто вынес убеждение, согласно которому США будут продолжать вводить санкции, несмотря ни на какие попытки России наладить отношения.

«Очевидно, что санкции вводили и будут продолжать вводить, а повод всегда можно выдумать. На лицо холодная война 2.0», — поделился своим мнением Игорь М.

Напомним, 16 марта разведка США рассекретила доклад, в котором говорится о введении новых антироссийских санкций из-за «вмешательства Москвы» в прошедшие президентские выборы.