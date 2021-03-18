Сообщение главного управления МЧС по Республике Татарии о том, что в городе Заинске сгорел памятник воину-освободителю, вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 18 марта в социальной сети Facebook.

Пресс-служба администрации Заинского района Сгоревший памятник

«Памятники разве горят? Из чего он был сделан?» — пишет Servo D.

Многие пользователи возмущены произошедшим. Люди считают, что необходимо найти тех, по чьей причине произошёл пожар.

«Это нормальное состояние людей? Больше места не нашлось? Почему надо выяснять, из какого материала сделан памятник, а не поинтересоваться, кто его поджёг?» — задаётся вопросами Наталия К.

Некоторые комментаторы указали на то, что информация о якобы сжигании веток рядом с памятником выглядит странной. Люди считают, что поджог мог быть совершён умышленно.

Момент поджога памятника Воину-освободителю в Татарстане

«Ну, где нечаянно, а где отчаянно. И это всё чаще и чаще происходит у нас в стране. Уже не стоит удивляться вандализму в других странах. Как же все запущено: и в памяти, и в воспитании», — считает Larisa N.

Нашлись и те, кто призвал руководство России ужесточить ответственность за порчу памятников Великой Отечественной войны.

«Одни жгут, другие разбивают молотком или засыпают снегом «Вечный огонь». А не попробовать эти проявления варварства и святотатства тюремными сроками и штрафами лечить?» — написала Людмила В.

Напомним, 16 марта главное управление МЧС по Республике Татарии сообщило, что в городе Заинске сгорел памятник воину-освободителю.