Как сообщалось ранее, президент США Джо Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли он президента России Владимира Путина«убийцей». Посол России в США Анатолий Антонов отозван в Москву для консультаций.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Мы не вмешиваемся в маразм современной американской внутренней политики, с сочувствием взираем на издержки геронтократии, но всему есть предел. Байден его перешёл… Чтобы было понятнее, надо предложить послу США покинуть Россию», — отметил обозреватель ИА REGNUMМихаил Демурин в четверг, 18 марта, комментируя высказывания президента США Джозефа Байдена.

Но ничто не ново под Луной. Давным-давно, 57 лет тому назад, в годовщину 22-летия нынешнего президента США, в социалистической Чехословакии вышли пародийные вестерны про Лимонадного Джо и ковбоя Сэнди. Популярность этих персонажей стремительно преодолела внутренние границы социалистического сообщества и обросла неисчислимыми анекдотами, стилизованными под реалии Дикого Запада. Среди которых, после ознакомления с топом новостей прошедших (дай Бог — не последних) суток, почему-то вспоминается эпизод из сложной истории взаимоотношений ковбоя Сэнди и индейцев, молча окруживших его после долгой погони в прерии. Но тут в судьбу нашего героя, уже прощавшегося с жизнью, вмешался другой герой драмы — его внутренний голос: «Ещё не конец! Застрели вождя!». Что ковбой Сэнди и сделал. «Вот теперь — точно конец!» — прошептал внутренний голос. Так и остался Лимонадный Джо в одиночестве, но ментальные навыки ковбоя Сэнди усвоил. Как выяснилось на днях — слишком хорошо для долгожителя.

«Лимонадный Джо». Чехословакия. 1964

Назвать руководителя крупнейшей страны, способной стереть с лица земли твою собственную (самую богатую собственноручно напечатанными бумажками), «убийцей» — не то чтобы недальновидно. Мужчины подобные заявления делать вправе, но только — на расстоянии вытянутой руки и — в нерабочее время. Дабы не рисковать жизнями сотен миллионов соотечественников, а лишь — собственной физиономией.

О том, как удалось заставить известное профессионализмом американское «разведывательное сообщество» (под которым должна иметься в виду Центральная разведка, то есть — ЦРУ) разразиться концентрированной ахинеей про вмешательство некой условной «России» в американские выборы. Причём — на стороне Дональда Трампа, чуть не приведшего США к вооруженному конфликту с Россией в Сирии, предотвращенному лишь прямым саботажем «Пентагоном» указаний американского верховного главнокомандующего.

Но, как выясняется в который раз, «лучшее — враг хорошего». И ставка американских лоббистских групп на Байдена как источник мира, о чём сообщало ИА REGNUM, пока что себя не оправдывает. Мягко говоря.

Цитата из видео на YouTube Военные США пострадали в столкновении с российским патрулем в Сирии

В целом в последние времена отношения России и США претерпевают весьма специфические времена. Ввиду исключительной жизненной важности вопроса ИА REGNUM постоянно отслеживает ситуацию. Так, ещё в июне 2019 года Агентство провело опрос с целью узнать мнение наших читателей о том, что именно происходит между двумя странами и каковы перспективы. В опросе приняли участие 26 397 человек, чьи ответы создали яркую и неоднозначную картину.

В сумме три четверти наших респондентов (75,8%) оценивают отношения между РФ и США как ужасные (36,7%) или же вовсе практически отсутствующие (39,1%). И лишь 4,9% опрошенных испытывают по данному вопросу оптимизм. Среди 163 наших респондентов, проживающих в США, оптимизма ещё меньше: 76,7% из них оценивают отношения между нашими странами как очень плохие и только 4,3% смотрят на них с позитивом. С полным анализом весьма показательных данных опроса можно ознакомиться здесь.

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