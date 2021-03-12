Настольная игра «Зона: Тайны Чернобыля», выпущенная в России издательством Hobby World, — это ода любви к творчеству братьев Стругацких, «Сталкеру» Андрея Тарковского и, конечно же, франшизе S.T.A.L.K.E.R. от украинской студии GSC Game World. Увлекательная, атмосферная и до скрежета зубов сложная, она позволит небольшой компании друзей на время забыть о бытовых проблемах и побывать в шкурах опытных мародёров-исследователей Зоны отчуждения. На пути им встретятся смертельно опасные аномалии, кровожадные мутанты и ищущие лёгкой наживы группировки бандитов. Если получится уйти живым — карманы будут набиты ценной наградой. Не получится — будь готов начинать всё сначала. Зона не прощает ошибок и не терпит тех, кто не готов бороться за свой успех.

YouTube Настольная игра «Зона: Тайны Чернобыля»

Путешествие в один конец

Главная цель игры — добраться до Саркофага Чернобыльской АЭС. По легендам, там находится могущественная аномалия, которая может менять реальность и исполнять любые желания. За настолько ценную награду одновременно будут бороться до четырёх мародёров: со своими историями, целями и уникальными способностями, помогающими выживать в Зоне.

Сразу заявиться в Саркофаг не получится — это место окутано тайнами и секретами, которые требуют предварительной разгадки. Поэтому сначала сталкерам придётся обойти несколько правительственных лабораторий в поисках хоть каких-то зацепок. Однако не стоит думать, что с этой задачей можно справиться за один-два хода. Каждый научный объект надёжно охраняется, а вход за его крепкие металлические двери потребует платы: в одном бункере придётся заплатить деньгами и ценными трофеями, а в другом — здоровьем персонажа: как физическим, так и ментальным.

Помимо двух глобальных целей (раскрыть правительственные тайны и добраться до Саркофага) Зона будет регулярно подкидывать сталкерам задачки калибром поменьше. На одной локации им придётся отбиваться от целой стаи обезумевших волков-мутантов, а на другой договариваться за бутылку водки с местной группировкой бандитов. И, независимо от масштабов и сложности миссии, достижение успеха потребует стойкости, добротного снаряжения и, конечно же, удачи.

Tesera.ru «Зона: Тайны Чернобыля»

Действуй, страдай, прячься

Если вы хоть раз играли в «Древний ужас» / «Ужас Аркхема» или любой аналог, то местные механики и система правил не вызовут удивления. Перед вами огромная карта, лист персонажа и набор игральных костей. Перемещайте своего героя по локациям, вступайте в ожесточённые схватки с местными монстрами, получайте ценные призы (если очень повезёт) и открывайте карточки случайных событий.

Каждый раунд в «Тайнах Чернобыля» делится на три фазы:

В фазе действий ваш мародёр может совершить два любых действия: переместиться в другую локацию, поискать неприятностей, совершить привал, заглянуть на рынок или попытаться открыть вход в один из правительственных объектов. Собственно, именно на этом этапе игроки занимаются тактическим планированием и выбором дальнейшей стратегии. «Тайны Чернобыля», в отличие от всё того же «Древнего ужаса», не кооперативная игра — а значит, победитель в ней может быть только один. Таким образом, вам нужно не только думать о действиях своего персонажа, но и стараться предугадывать планы соперника. Выходит так, что иной раз лучше потратить один ход на отдых и бездействие, пока другой мародёр будет зачищать соседнюю локацию от опасного монстра или жертвовать собственным здоровьем, открывая дверь бункера. А вы, отдохнувшие и полные сил, просто пройдёте следом по уже протоптанной и безопасной дорожке.

Фаза событий разбавляет ваши тщательно спланированные действия неожиданными приключениями, опасными стычками и незапланированными встречами с аномалиями. На этом этапе каждый игрок тянет одну карту событий в соответствии с той локацией, на которой сейчас находится его персонаж. Например, если вы остановились в лесу, то на вашего мародёра могут накинуться оголодавшие хищники. А если в ходе своего приключения вы забрели на завод, то вполне может оказаться, что за его стенами уже поджидает вооружённая до зубов группировка неприятелей. Предугадать, какое именно приключение выпадет на долю бедного мародёра со следующим ходом, невозможно — отсюда и интерес. Особенно забавно наблюдать за ситуациями, когда один из игроков раскрыл все правительственные тайны, победил с десяток врагов, почти добрался до желанного Саркофага — и в самый последний момент пал смертью храбрых от последствий случайного события, описанного на карточке.

Tesera.ru «Зона: Тайны Чернобыля»

Финальный этап раунда называется фазой слухов. В нём первый игрок (обладатель специального значка «Голос Зоны») открывает верхнюю карту из колоды слухов и зачитывает остальным её содержимое. Как правило, на карточке описаны события, которые особым образом влияют на жизнь всей Зоны отчуждения, а соответственно, и на текущий прогресс всех мародёров. Иногда в фазе слухов на локациях появляются новые монстры (которых можно сбросить прямо на голову своему главному конкуренту), аномалии или особые условия, действующие в течение определённого времени.

Что ещё более важно, каждое такое событие приближает мощный радиоактивный выброс. Когда на специальном трекере кончатся свободные деления, всех персонажей, не успевших спрятаться в надёжном убежище, поразит радиация. Как правило, время до следующего выброса можно рассчитать, однако иногда он происходит внезапно, благодаря всё тем же картам слухов.

Если радиация уже вот-вот накроет вашего персонажа, а он находится на открытой локации, можно попробовать совершить рывок к ближайшему убежищу, потратив специальные пункты усталости. Если же манёвр не удастся — придётся заплатить приличным количеством здоровья или же вообще всей жизнью своего героя. А кто говорил, что добраться до Саркофага будет просто?

Tesera.ru «Зона: Тайны Чернобыля». Фигурки героев

Картонные монстры и пластиковые сталкеры

«Тайны Чернобыля» подкупают с первых же минут благодаря красочному, детализированному и очень разнообразному содержимому коробки. Помимо карты локаций, сотни игровых карточек (с описанием событий, слухов, предметов экипировки, хлама и секретных научных разработок) и жетонов противников, в комплекте идут десять миниатюр персонажей, специальные картонные трекеры усталости и множество жетонов с изображением 100, 200 и 500-рублёвых купюр — ценители «Монополии» будут чувствовать себя здесь как дома. Изображения на всех карточках получились запоминающимися и очень атмосферными, что особенно важно для такого рода игры.

«Тайны Чернобыля» будут отлично смотреться на полке и радовать коллекционеров-ценителей. Правда, в таком многообразии элементов кроется одна из проблем проекта — в коробке слишком много всего, а процесс подготовки к игре превращается в настоящее испытание. Для того чтобы разложить все комплектующие, мне пришлось сдвигать вместе два рабочих стола — места всё ещё не хватало. Поэтому перед покупкой «Зоны» заранее озаботьтесь вопросом игрового пространства: найдите очень большой стол или будьте готовы раскладываться прямо на полу.

Tesera.ru «Зона: Тайны Чернобыля»

Много, качественно, сложно — дайте ещё

«Зона: Тайны Чернобыля» — это большая, серьёзная и очень качественно сделанная игра. В ней можно с лёгкостью провести несколько десятков часов, не переживая о скуке и возможных повторах — каждое приключение будет уникальным, сложным и по-своему интересным. Стоит отдельно отметить, что, несмотря на многообразие механик, элементов и непонятных для новичков слов, разобраться в местных правилах без особых проблем можно будет уже за половину первой сыгранной партии. А для настолько больших и комплексных игр это решающее преимущество.