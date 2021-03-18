Информация издания Super.ru, согласно которой актёр Алексей Серебряков вернулся в Россию из Канады, вызвала бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 18 марта в социальной сети Facebook.

Рембрандт. Возвращение блудного сына (фрагмент). 1669

«Он свободный человек. Живёт там, где хочет, кто ж ему запретит?! А актер он отличный, Убедительный, в отличие от многих. И мнение свое имеет, тоже есть не у всех», — написала Надя Д.

Многие пользователи встретили данную новость с изрядной долей раздражения. Граждане считают, что высказывания Серебрякова о Российской Федерации и населении страны не располагают к радушному приёму.

«Явился, не запылился. Не понимаю, если так плохо в России, что же сюда едите, в «хамскую, наглую»?» — задаётся вопросом Vera I.

Цитата к/ф «Левиофан» реж. Андрей Звягинцев. 2014. Россия Алексей Серебряков

Некоторые комментаторы начали выносить предположение о том, что послужило причиной возвращения российского актёра.

«Видимо, то, от чего он уехал, изменилось? Или там всё хорошо, но работы нет? Приехал за деньгами, чтобы в правовом государстве было на что жить? Может, он и талант, но беспринципный там, где платят. Позиция хамелеона», — считает Елена К.

Нашлись и те, кто вступился за Серебрякова, мотивируя это тем, что, несмотря на свои высказывания, он тем не менее имеет полное право жить там, где он хочет.

«Каждый человек вправе говорить и высказывать свои мысли! Жить там, где хочет и где позволяют финансы! Прекрасный актёр и человек!» — поделилась своим мнением Дина З.

Напомним, 16 марта издание Super.ru опубликовало информацию, согласно которой актёр Алексей Серебряков вернулся в Россию из Канады.