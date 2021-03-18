В списке коррупционных скандалов — «пополнение». Уголовное дело за превышение должностных полномочий возбудили в отношении главы Солецкого муниципального округа Новгородской области и его первого заместителя. ИА REGNUM выяснило некоторые детали.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Чиновник

Уголовное дело

18 марта 2021 года следователи сообщили, что глава округа и его первый заместитель задержаны прямо на рабочих местах. Их подозревают в превышении должностных полномочий. Следком считает, что подозреваемые без законных оснований разрешили гендиректору одной из компаний по строительству дорог добывать и вывозить песчано-гравийную смесь. Разрешение, по данным следствия, было выдано устно.

«Действия должностных лиц повлекли существенное нарушение охраняемых законом интересов государства в области лицензирования и добычи полезных ископаемых», — заявили в СУ СК РФ по Новгородской области.

Sledcom.ru Следственный комитет России

Обсуждая эти задержания в соцсетях, жители высказывают мнение, что нужно «больше чисток» во властных кругах.

Расследование уголовного дела продолжается.

О фигурантах

По данным с сайта администрации округа, должность главы занимает Александр Котов, а его первого заместителя — Юрий Дуничев.

Из открытых источников известно, что Дуничев в 2019 году принимал участие в муниципальном конкурсе на замещение должности первого заместителя. На тот момент он был заместителем гендиректора ООО «Технострой» из Санкт-Петербурга. Уточнялось, что претендент — уроженец Великого Новгорода и родился 16 августа 1978 года, а образование получил в Санкт-Петербургском государственном университете культуры и искусства. В группе соцсетей администрации Солецкого муниципального района отмечалось, что основная трудовая биография Дуничева была связана «с дорожной и строительной сферами».

По данным ЕГРЮЛ, на сегодня у администрации Солецкого района имеется два юрлица. Первое было учреждено в ноябре 1991 года. Его учредителем числится администрация Новгородской области. Должность руководителя занимает Александр Котов. С 7 октября 2020 года это юрлицо числится в стадии ликвидации.

Второе юрлицо, руководителем которого также указан Котов, учреждено 23 ноября 2020 года. И если за вторым фигурантом реестра никаких «дочек» не числится, то первый был учредителем более 40 юрлиц. Из них на сегодня действующие только четыре, в том числе финансовый отдел администрации (с декабря 2020 года в стадии ликвидации), детский сад, школа искусств, а также центр культуры и досуга.

Администрация Солецкого района Александр Котов

Александр Котов также числится соучредителем Солецкой районной общественной организации охотников и рыболовов «Энергия». Среди соучредителей — Игорь Колесов, Сергей Давыденко, а председателем выступает Сергей Гусев, чьи данные совпадают с данными депутата Солецкой думы.

В активе Котова ранее было ООО «Свет». Оно работало в сфере внутреннего водного пассажирского транспорта с февраля 2001 года по февраль 2011 года.

В правительстве Новгородской области, комментируя газете «Новгород» задержание солецких чиновников, отметили, что будут следить за ходом расследования и оказывать необходимое содействие следственным органам.