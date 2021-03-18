Выход в интернете фильма о тяжёлой жизни жертвы домашнего насилия Дианы — жительницы Бугуруслана Оренбургской области вызвал большой резонанс не только в Бугуруслане и Оренбургской области, но и по всей стране. Но самое главное — решена основная проблема: правоохранители изолировали агрессивного сожителя, пока на 12 суток. Об этом сообщил автор фильма о жертве домашнего насилия Алексей Ушаков.

Иван Шилов ИА REGNUM Семейное насилие

Блогер вновь встретился с девушкой и узнал о развитии событий после выхода в свет видео об адской семейной жизни. По словам девушки, как только фильм появился в интернете, насильника сразу посадили на семь суток. Затем приехал участковый полиции, с ним съездили в медучреждение, где были сняты побои. Полиция приняла от девушки заявление об истязании.

Позже участковый предложил Диане сходить на прием к травматологу. После осмотра и прохождения процедуры КТ выяснилось, что у пациентки сотрясение головного мозга. Диана призналась, что от госпитализации отказалась, поскольку на руках двое маленьких детей и пожилая больная бабушка. Лечение будет проходить дома, все лекарства ей выписали.

Посетил Диану и зампрокурора. Он помог составить заявление, в котором содержится информация о насилии за все годы совместной жизни с 34-летним мужчиной. Следом пришли к девушке представители органов соцзащиты. Они подарили билеты в театр. «Не ругались. Они предложили мне юридическую помощь», — сказала девушка.

Цитата из видео на YouTube Диана после избиения

Еще одной хорошей новостью стало сообщение от полиции о том, что 34-летнего мужчину будут судить по статье 158 УК РФ («Кража») и 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»). Кроме того, Диану вызывали в следственный комитет и спрашивали про ребенка. «Хотят развить это событие», — отметила жительница Бугуруслана.

Напомним, ранее девушка рассказала, как сожитель, нанося ей удары, попал и по маленькому сыну, которого она держала на руках.

После выхода фильма жизнь Дианы кардинально изменилась. Она призналась, что впервые за много лет начала спокойно спать. Люди звонили, писали, предлагали свою помощь. Предложения поступали не только из России, но и из других стран — Англии, Германии, Америки, Израиля.

«Готовы мы на переезд уже. Зовут много куда. И знакомые старые нашлись, — сказала Диана. Она призналась, — если бы не этот ролик, все бы так и продолжалось».

Девушка подчеркнула, что никакого негатива со стороны властей, правоохранителей в отношении нее не было. Наоборот, чутко и ответственно подошли к решению проблемы. Особую благодарность она выразила новому участковому, который практически за руку ее водит по всем кабинетам.

Цитата из видео на YouTube Диана с сыном

«Я и сама где-то виновата, что недоделала, недосказала…» — отметила Диана, анализируя затянувшееся решение проблемы.

После выхода в свет фильма изменилась и судьба больной бабушки. Неожиданно объявился молодой человек, предложивший помощь. Он отвез пожилую женщину в самарскую клинику, где оренбуженка начала проходить обследование.

Алексей Ушаков отметил, что адская жизнь Дианы закончилась, но ненадолго. Через 12 суток агрессивного сожителя могут выпустить, и ужасы могут продолжиться. «Пока «героя» посадили на 12 суток, потом выпустят до суда. Сейчас ищем жильё, чтобы Диана переехала и не смогла больше с ним встретиться», — отметил он в соцсети.

Но судя по реакции правоохранителей и других служб, возврата к той точке уже нет. Люди в очередной раз отмечают: «Вот что животворящий интернет делает».

В СУ СКР по Оренбургской области заявили, что после сюжета о бездействии должностных лиц уполномоченных служб в вопросе реагирования на сообщение об истязании жительницы города Бугуруслан и ее несовершеннолетних детей руководителем ведомства Вячеславом Зудерманом по данному факту поручено провести процессуальную проверку. Следователи дадут процессуальную оценку действиям должностных лиц, ответственных за принятие предусмотренных законом мер по защите гражданки и ее несовершеннолетних детей от преступных посягательств.

Уполномоченный по правам ребенка в Оренбургской области Анжелика Линькова в своем аккаунте в Instagram сообщила, что взяла на контроль информацию, появившуюся в социальных сетях о насилии в семье 23-летней жительницы Бугуруслана, которую на протяжении длительного времени избивал ее сожитель на глазах ее малолетних детей. В настоящее время выясняется ситуация о данной семье, оказывалась ли ей помощь ранее, проводилась ли профилактическая работа. Совместно с профильными министерствами и ведомствами решается вопрос об оказании помощи семье молодой женщины, предоставлении возможности временного проживания в одном из кризисных центров области с целью дальнейшего решения вопросов проживания, трудоустройства и определения детей в образовательные организации.

Цитата из видео на YouTube Большая семья

В соцсетях пользователи после выхода в свет продолжения истории оставляют эмоциональные комментарии: «Дианочка, все эти ужасы будешь вспоминать как страшный сон! Теперь твоя жизнь круто изменится в лучшую сторону!».

»Значит, можно и по-человечески к девочке отнестись, сколько пинали, органы! Даже и опека! Слава Богу! Девочка, милая, беги изо всех сил, помоги Господи!» — пишет Наталья.

«Вчера посмотрела ролик и была убита беспределом и равнодушием, сегодня эмоции прямо противоположные. Какое счастье, что ситуация начала меняться!» — говорит Ирина.

«Диане психолог нужен, а то опять попадет в отношения с психопатом. Счастья тебе, Дианочка», — оставлен еще один комментарий.

«Главное теперь правильно распорядиться моментом, советников появится много», — считает подписчик Павел.