Александр Семёнов

«Но, как показал единый день голосования в 2020 году, люди хотят видеть не только новые лица, но и новые идеи и подходы в политике. И здесь простой заменой конкретных персоналий сложно обойтись. Но в ситуации смыслового вакуума, отсутствия привлекательного образа будущего у партий они пытаются компенсировать эту ситуацию появлением новых кандидатов. В первую очередь это касается «Единой России» как партии власти, у которой мы наблюдаем снижение текущих рейтингов до исторического минимума».

Главный редактор сайта InFocus.press, политолог Роман Коломойцев полагает, что главное не в том, обновится состав депутатского корпуса на выборах в Госдуму или нет, важно другое: произойдут ли качественные изменения в работе нашего парламента с появлением там новых лиц и политических сил?

Роман Коломойцев

«Будут ли они обладать стратегическим, проектным мышлением, смогут ли внести необходимые коррективы в социально-экономический курс развития страны, оживить атмосферу бюрократического застоя, став авторитетным и эффективным противовесом Кремлю и правительству? На этот счет у меня большие сомнения. В связи с чем не могу одобрить подход: голосуем за кого угодно, только не за «Единую Россию». Это «за кого угодно» заключает в себе деструктивный потенциал, разрушительный для страны в ее нынешней нестабильной ситуации. Вместе с тем очевидно: «Единая Россия» будет стремиться занять большинство депутатских кресел в парламенте, и она по-прежнему обладает всеми необходимыми для этого возможностями и рычагами. Хотя политическое пространство поддержки партии неумолимо сужается».

По мнению политолога, именно в связи с этим «Единая Россия» запускает процедуру по отбору кандидатов для формирования списков на выборах в Госдуму и избирательных кампаний других уровней, при этом считая, что ей поможет удержаться в лидерах призыв ко всем зарегистрированным на территории страны избирателям принять участие в этих «праймериз» и выбрать «своего» кандидата.

«Но, видимо, политическая самонадеянность и интеллектуальный ресурс партии не позволяют понять, что для восстановления рейтинга и расширения гражданской поддержки мало формальных процедур. Прежние тепличные условия, которые гарантировали победу, закончились. Люди должны увидеть от партии власти такие решения, которые будут отвечать их требованию справедливости и реального повышения уровня жизни. При этом стоит иметь в виду, что остальные «системные» партии находятся не в лучшем состоянии», — констатирует Роман Коломойцев.

Duma.gov.ru Государственная Дума РФ

Генеральный директор коммуникационного агентства Actor Дмитрий Еловский согласен с мнением коллег о том, что депутатский корпус обновится минимум на 50%.