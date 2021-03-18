Материал газеты «Известия», согласно которому цены на пшеницу, картофель и другие овощи могут вырасти из-за повышения утилизационного сбора на сельскохозяйственную технику, вызвал обсуждение в интернете. Граждане оставили свои комментарии 17 марта в социальной сети Facebook.

Зинаида Серебрякова. Жатва. 1915

Следите за развитием событий в трансляции: «"Дорожает всё!» — цены в регионах России устремились ввысь — все новости»

"Пусть только попробуют эти алчные особи!» — пишет Наталия Б.

Многие пользователи считают, что для роста цен выбран крайне неудачный момент. Граждане России испытывают большие трудности из-за пандемии коронавируса и падения курса рубля.

«Да плевали они на вас всех. Им бабло нужно. А вы выживайте, каждый в одиночку», — написала Надежда Б.

Некоторые комментаторы указали на то, что рост цен на перечисленные продукты уже случился в начале года.

«Чувствуешь себя в размеренном прибалтийском ритме жизни: всё подорожало ещё в январе, а предупреждать о «риске подорожания» начали аж в конце марта. А почему не в декабре?» — задаётся вопросом Stas L.

Нашлись и те, кто считает аморальным удорожание продуктов в России. Граждане считают, что в стране вместе со стоимостью на товары растёт и социальное напряжение.

«Главное, предупредили. Самое основное. Теперь не страшно», — пишет Ирина Я.

Напомним, 16 марта газета «Известия» опубликовала материал о том, что цены на пшеницу, картофель и другие овощи могут вырасти из-за повышения утилизационного сбора на сельскохозяйственную технику.