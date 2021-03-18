Заявление замглавы Роскомнадзора Вадима Субботина о том, что ведомство не исключает блокировку Twitter, вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили свою точку зрения 17 марта в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Twitter

«Удалят, конечно, куда денутся», — пишет Fedor Y.

Некоторые люди уверены, что Twitter удалит все материалы, на которые указал Роскомнадзор. В ином случае у ведомства просто не останется иных вариантов, как ограничить доступ к сервису на территории Российской Федерации.

«И это будет очень правильно!» — поделился своим мнением Александр С.

Некоторые комментаторы считают, что Роскомнадзор не пойдёт на столь радикальный шаг. Граждане уверены, что они лишь пугают руководство соцсети.

«Ни о какой блокировке речи не было. Это просто очередное «последнее китайское предупреждение», спите спокойно, дышите ровно. Пока не наладят свои российские социальные платформы, все эти угрозы — чистой воды фейк», — считает Alex B.

Нашлись и те, кто указал на пути обхода блокировки, которые точно найдут применение среди граждан России.

«В Роскомнадзоре не в курсе, что через луко-браузер можно куда угодно зайти, несмотря на все «блокировки»?» — задаётся вопросом Bogdan C.

Напомним, 16 марта замглавы ведомства Вадим Субботин заявил в эфире Первого канала, что Роскомнадзор не исключает блокировку Twitter.