Заявление главы Республики Крым Сергея Аксёнова о том, что санкционный режим мешает развитию региона, тем не менее объём бюджетных инвестиций поможет двигаться вперёд и на колени никто вставать не собирается, вызвало бурную реакцию в интернете. Граждане выразили своё отношение 17 марта в социальной сети Facebook.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Аксёнов

«Крым это Россия! Благодаря фашистскому режиму в Киеве Украина будет распадаться дальше», — поделился своим мнением Илья Б.

Многие пользователи считают, что экономическая ситуация в Крыму не столь важна, сколько та альтернатива, которая ждала жителей региона в случае прихода радикальных националистов к власти после майдана 2014 года.

«Мог бы быть сегодня и на Донбассе такой же праздник, а вместо этого опять война на пороге. Наглядный пример и прямое доказательство того, что было бы в Крыму если бы не вернулся он домой в Россию. Остальное все пустые слова. Дела говорят сами за себя», — считает Larisa K.

Некоторые комментаторы указали на то, что из-за санкций Крым, как и Россия в целом, испытывают издержки, но они в итоге должны стать плацдармом для рывка.

«Возвращение Крыма — это огромная победа России над Западом. Пусть и не с первого захода (предыдущие референдумы), но все получилось. Без шума и пыли. И очень даже вовремя. Крым — это плацдарм огромной стратегической важности для нас. С Крымом мы намного сильней. И этим всё сказано! Остальное не важно», — пишет Ирина П.

Нашлись и те, кто призвал руководство Крыма чаще делиться ситуацией в регионе, чтобы весь мир имел объективное представление о происходящем на полуострове.

«Аксёнову следовало бы открыть в интернете свой канал и побольше освещать жизнь крымчан», — написала Людмила К.

Напомним, 16 марта глава Республики Крым Сергей Аксёнов заявил РИА Новости, что санкционный режим мешает развитию региона, тем не менее объём бюджетных инвестиций поможет двигаться вперёд и на колени никто вставать не собирается.