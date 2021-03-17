Заявление депутата бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемара Гердта о том, что для признания Крыма российским в западных странах потребуется смена политических элит в них, вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 17 марта в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«Давно пора успокоиться и закрыть эту тему! Крым — это Россия», — написал Alexey C.

Многие пользователи выразили свою однозначную позицию того, что вопрос принадлежности Крыма уже давно закрыт и мнение иностранных государств по этому поводу не имеет никакого веса.

«Сколько бы нацики зубами не скрипели, а Крым воссоединился с Россией навсегда», — поделился Игорь О.

Некоторые комментаторы отметили, что представитель партии в бундестаге не является популярным политиком и его мнение по этому поводу не отражает реальные настроения в Германии.

«Это партия, которая сейчас на местных выборах везде потеряла голоса», — отметил Alexander B.

Нашлись и те, кто призвал руководство России не доверять никаким обещаниям Запада. Люди считают, что Европа и США не отвечают за свои слова.

«Запад при объединении Германии обещал не двигать НАТО на Восток! И что? Выполнил свои обещания?» — обращается Андрей Ш.

Напомним, 16 марта депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт заявил в беседе с РИА Новости, что для признания Крыма российским в западных странах потребуется смена политических элит в них.