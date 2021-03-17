Седьмую годовщину референдума в Крыму, ознаменовавшегося воссоединением полуострова с Россией, обсудили в интернет-сообществе. Граждане поделились своими комментариями 17 марта в социальной сети Facebook.

Александр Куликов ИА REGNUM Севастополь. Площадь Нахимова. Митинг в поддержку референдума

«Семь лет! Ничего себе! Всех с праздником! Ура!» — пишет Villiam K.

Многие пользователи выразили слова искренней радости по поводу того, что Крым вот уже как семь лет вернулся в состав России.

«Семь лет назад случилось неожиданное чудо — Крым вернулся домой! Представляю, какое счастье и облегчение испытали крымчане и севастопольцы», — написала Людмила Р.

Некоторые комментаторы поделились своими воспоминаниями о том, как проходил референдум, что этому предшествовало и какое состояние у них было после оглашения долгожданных результатов.

«Помню этот день! Это был такой праздник! Мы так долго этого ждали! Поздравляю всех граждан России и всех крымчан!» — пишет Marina K.

Большинство пользователей однозначно поддержали возвращение Крыма в Российскую Федерацию по результатам референдума.

«Семь лет назад состоялся Всекрымский референдум, который стал закономерным итогом Крымской весны. Крым — это Россия!» — поделился Юрий Г.

Напомним, 16 марта Крым отмечает седьмую годовщину референдума, ознаменовавшегося воссоединением полуострова с Россией.