Грубое обвинение американского президента Джо Байдена, назвавшего президента России Владимира Путина убийцей (killer), показывает отчаяние Вашингтона и его невозможность держаться в рамках приличий.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Джо Байден

В интервью ABC News Байден на вопрос, считает ли он Путина убийцей, ответил, что да, считает. Лидер американских демократов счёл уместным ответить на провокационный вопрос журналиста утвердительно.

Стоит обратить внимание на то, что заявление сделано в преддверии семилетней годовщины воссоединения Крыма с Россией. США получили этот удар в 2014 году, при Путине, и этого не забудут.

Kremlin.ru Владимир Путин открывает автомобильное движение на Крымском мосту

Другой повод к ненависти, которую Вашингтон демонстрирует по отношению к Москве, — это ситуация с пандемией. Россия справилась с этой бедой лучше США и многих европейский стран, именно в России впервые в мире была изобретена вакцина от COVID-19 («Спутник V»), которую одобрили десятки стран по всему миру.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина от коронавируса «'Спутник V'»

О том, что Россия беспокоит США своей военной мощью, не стоит и говорить. Невозможно не заметить и того факта, что Россия сохранила приверженность традиционным ценностям, совершенно девальвированным на Западе.

Остановлюсь на том, что касается больного места самого Байдена, — минувшие президентские выборы в США. Не только в США, но и во всём мире знают, каким «демократическим» путём Байден пришёл к власти. Демпартия также не особо скрывает и того факта, что Байден — марионеточный политик. Электоральная же поддержка Путина в России высока, а также высок его авторитет во многих странах — «партнёрах США».

Gage Skidmore Джо Байден

Резюмируя, стоит сказать, что нынешний демарш Байдена — попытка очередной информационной атаки на всю Россию. Если консультанты Байдена хотели таким образом вызвать интерес своего электората к Путину, то им это, безусловно, удалось.