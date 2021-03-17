Данные торгов на Московской бирже, согласно которым курс евро опустился ниже 87 рублей, вызвали бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 16 марта в социальной сети Facebook.

ИА REGNUM

«На бирже постоянства нет», — поделился своим мнением Sergey K.

Многие пользователи отметили, что укрепление рубля может не продлиться долго и поэтому следует как можно быстрее купить иностранную валюту по выгодному курсу.

«Рубль побеждает. Главное, успеть обменять доллары на рубли», — считает Борис Н.

Некоторые комментаторы посетовали на то, что стоимость рубля сильно упала за последний год и кратковременное укрепление его позиций серьёзно на ситуацию не влияет.

«Сильно опустилось евро… а ведь год назад было 69 рублей», — написал Виталий А.

Нашлись и те, кто предположил, что рубль может и дальше отвоёвывать свои позиции.

«Может это начало прорыва?» — задаётся вопросом Alex P.

Напомним, 15 марта стали известны данные торгов на Московской бирже, согласно которым курс евро опустился ниже 87 рублей.