Решение руководства Германии, Франции и Италии приостановить вакцинацию против коронавируса препаратом компании AstraZeneca вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение 16 марта в социальной сети Facebook.

(сс) Joel Rodrigues. Agência Brasília Вакцина компании AstraZeneca

«Бедные люди», — написал пользователь под псевдонимом «Дом Советов».

Многие пользователи считают, что вместо того, чтобы использовать хорошо зарекомендовавшую себя российскую вакцину, власти Европы приняли политически мотивированное решение использовать малоэффективный индийский препарат.

«Жалко, что человеческая жизнь потеряла свою ценность и уважение», — считает Akmal A.

Некоторые комментаторы считают, что вакцина AstraZeneca проходила экспериментальные испытания на территории Европы. Люди считают, что эксперимент оказался неудачным.

«Нормальный же эксперимент был», — поделился своим мнением Адэлий Т.

Нашлись и те, кто указал, что пропаганда, направленная против российской вакцины, делает жертвами простых жителей европейских государств.

«Если кто-то и задумал информационную атаку и провокации с целью дискредитации вакцины «Спутник V», то выбрал для этого совсем неудачное время. Многие скажут: «Чуваки, мы, конечно, русофобы, но уж очень сильно хорошая вакцина нужна, так что извиняйте», — пишет Katia G.

Напомним, 15 марта власти Германии, Франции и Италии приостановили вакцинацию против коронавируса препаратом компании AstraZeneca.