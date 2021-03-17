Взрыв вейпа во рту у несовершеннолетнего жителя Екатеринбурга породил множество комментариев в интернет-сообществе. Граждане выразили свою точку зрения 16 марта в социальной сети Facebook.

Ecig Click Электронная сигарета

«Прямо как в мультике Том и Джерри. Хорошо, что в живых остался», — пишет Арина Д.

Многие пользователи пришли к выводу, что использование вейпа может угрожать здоровью человека не только в перспективе, но и непосредственно. Люди уверены, что электронное устройство может стать причиной смерти.

«Курить не только вредно, но и опасно», — считает пользователь под псевдонимом «Дом Советов».

Некоторые комментаторы считают, что причиной взрыва могло стать некачественное изделие.

«Возникают вопросы. Кто продал? Где взял? Самодельный вейп был?» — задаётся вопросами пользователь Ig Or.

Нашлись и те, кто поделился историей о том, какая сегодня молодёжь встречается на улицах городов. Люди отмечают, что вейп является неотъемлемым элементом, сопровождающим маргинальных несовершеннолетних личностей.

«В Екатеринбурге на Вайнера, пацаны на вид 10−12 лет, хорошо одетые. Матом орут, ссорятся из-за вейпа. Подошла, как учитель приструнила аккуратно, на что послали «на». Якобы, родители в курсе. Поразила фраза: «Да ты кто такая? Вот мой папа…» Дальше сами додумайте. Мимо проходил патруль, это я так решила, может просто гуляли, хотя с таким важным видом и в прикиде вряд ли. Ни глазом не моргнули. Видимо, в следующий раз у таких ребяток что-то другое взорвется», — поделилась своим мнением Диана К.

Напомним, 15 марта портал «Е1» опубликовал информацию о том, что в Екатеринбурге во рту у школьника взорвался вейп. В результате несовершеннолетний лишился части зубов.