В рамках своего «зеленого» курса ЕС обещает достичь к 2050 году чистой экономики с нулевым выбросом углерода, что потребует сокращения выбросов для транспорта на 90%. Авиакомпании, использующие экологичное авиационное топливо, надеются внести значительный вклад в достижение этой цели, сократив выбросы углерода на 80% по сравнению с традиционным реактивным топливом.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Об этом сообщает Вики Каранцавелу в статье «Пилоты присоединяются к инициативе по увеличению использования экологически безопасного авиационного топлива», опубликованной 16 марта 2021 года на портале traveldailynews.com.

Европейское пилотное сообщество присоединяется к коалиции авиационных и экологических организаций, призывающих к наращиванию объемов экологически чистого авиационного топлива (SAF) в качестве масштабируемого долгосрочного решения декарбонизации авиации. Климатические цели Европы обрели конкретную форму в рамках «зеленого» курса ЕС, но сокращение выбросов парниковых газов остается серьезной проблемой. Тем не менее авиационная промышленность видит возможность ЕС стать лидером в производстве действительно устойчивого SAF и полностью раскрыть его потенциал.

«Авиационная промышленность осознает свое влияние на окружающую среду, и, как пилоты, мы берем на себя ответственность за сдерживание климатической угрозы, — говоритОтьян де Брейн, президент Европейской Ассоциации пилотов. — Мы поддерживаем «зеленый» курс ЕС и считаем, что SAF открывает нам путь к достижению целей Парижского соглашения».

»Вопрос в том, как нам увеличить производство и использование SAF без негативного воздействия на окружающую среду, — говоритИнгве Карлсен, президент Норвежской ассоциации пилотов и председатель Целевой группы по окружающей среде Европейской ассоциации пилотов. — Существуют разные подходы к увеличению производственных мощностей — одни более перспективны, чем другие, а другие могут не обеспечить сокращения выбросов или вызвать непреднамеренное негативное воздействие на окружающую среду. Давайте сделаем это правильно с самого начала!»

Для этого авиакомпании и европейские экологические группы согласовали ключевые принципы, по которым должна развиваться европейская индустрия SAF. В своем совместном заявлении новая коалиция призвала лиц, принимающих решения, создать для этого развития устойчивую, перспективную структуру.

«Никто не ставит под сомнение потенциал SAF, но существует риск того, что лица, принимающие решения, выберут принцип «быстрой победы», например, сосредоточив внимание на биотопливе на основе сельскохозяйственных культур. Так обстоит сейчас дело в дорожном секторе, который в значительной степени зависит от неустойчивого пищевого биотоплива. Нам нужно добиться большего. Авиация должна взять на себя обязательство поддерживать современные виды топлива, производимые из отходов, и, что наиболее важно, электротоплива», — заявил Ингве Карлсен.

(сс) Blake Guidry Пилоты

Ожидается, что Европейская комиссия примет так называемое предложение ReFuelEU Aviation, которое направлено на повышение спроса и предложения на SAF в ЕС. Это предложение является важным первым шагом, наряду с поправкой к Директиве по возобновляемым источникам энергии (RED), в том же направлении в 2021 году. Коалиция настоятельно призывает исключить биотопливо с низким уровнем устойчивости (например, биотопливо из растений с пахотных земель) из Директивы.

«Пилоты не смогут самостоятельно решить климатические проблемы, но это не мешает нам вносить свой вклад вместе с другими заинтересованными сторонами в сокращение воздействия авиации на окружающую среду, — говорит Отьян де Брейн. — На карту поставлено сохранение нашей планеты, что требует самого серьезного и строгого подхода».

SAF или устойчивое авиационное топливо — это авиационное биотопливо, используемое в реактивных самолетах и сертифицированное авторитетной независимой третьей стороной как экологически безопасное. Критерии устойчивости определяются, например, правилами под названием EU RED II Recast (2018). Согласно этим правилам, выбросы парниковых газов от SAF должны быть ниже, чем от ископаемого топлива, которое они заменяют. Сырье для устойчивого производства топлива нельзя получать с земель с высоким биоразнообразием или высокими запасами углерода (то есть девственные и охраняемые леса, пастбища с богатым биоразнообразием, водно-болотные угодья и торфяники).