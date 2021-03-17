Поступок вандалов в городе Артёме (Приморский край), которые разрисовали стелу с портретами героев Великой Отечественной войны, вызвал реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё возмущение 16 марта в социальной сети Facebook.

Скриншот страницы социальной сети Instagram @artemokrug

«Эти дети растут как трава. Что вы хотите, если ни школа, ни семья не заинтересованы в воспитании моральных качеств? Постепенно всё зарастёт сорняками», — считает Александр К.

Многие пользователи оказались в шоке от поступка неизвестных лиц. Люди пожелали физического наказания для тех, кто посмел разрисовать стелу.

«Руки бы поотрывать этим рисовальщикам. Установить и отправить на принудительные работы по уборке улиц, меньше будут сидеть в интернете и перенимать негативный опыт», — пишет Валентина Ц.

Некоторые комментаторы предположили, что такой поступок могли совершить только дети, в головах которых не затесалась и мысли о том, какое значение имеет данный памятник.

«Это дети тех, кто считает, что в том, чтобы сушить шмотки на «Вечном огне» и готовить шашлык нет ничего страшного. Осквернение могил, памятников, мемориалов, церквей — это звенья одной цепи. По всей видимости, деды этих отморозков Родину не защищали в тяжёлые для страны годы, а прятались и были предателями. Все идёт из семьи, от воспитания», — поделилась своим мнением Лана К.

Часть людей пришла к выводу, что совершившие преступление личности не имеют воспитания и попросту лишены понимания совершённого ими поступка.

«А что мы хотим от этих хомячков? Они воспитываются тик током, блогерами. Родители и школа самоустранились. Мозгами правит интернет. Отказались от октября, пионерии, комсомола, от патриотического воспитания. И вот результаты», — написал Евгений С.

Напомним, 15 марта мэрия города Артём (Приморский край) сообщила журналистам, что неизвестные осквернили стелу героям Великой Отечественной войны.