Заявление представителей министерства обороны Турции о том, что Сирия якобы нанесла ракетный удар по двум населенным пунктам в подконтрольной Анкаре северной части провинции Алеппо, вызвало бурную реакцию в интернете. Граждане оставили свои комментарии 16 марта в социальной сети Facebook.

Ed Brambley Маленький пастух

«Кино и немцы. Эта провинция — часть Сирии, а не Турции», — пишет пользователь под псевдонимом «Дом Советов».

Многие пользователи указали на тот факт, что Алеппо является частью Сирии, а не Турции. Тем не менее Анкара не отказывает себе в удовольствии осуществлять свою деятельность на территории другого государства.

«Территория Сирии — это дело государства Сирия. США и Турция лишь грабят сирийский народ», — считает Andrej P.

Некоторые комментаторы считают, что на ситуацию обязана отреагировать ООН. Причём, отметили граждане, организация должна помочь Сирии выдавить со своей территории турков.

«ООН, когда наступит мир на Ближнем Востоке? Или такой организации, как ООН, не существует? Сирию можно членить, бомбить, грабить, а управы на бандитов, НАТО и США на планете Земля уже нет? Бандиты правят бал? И не стыдно прогрессивному человечеству этот бардак терпеть?» — обращается Наталия Б.

Нашлись и те, кто уверен, что многострадальная Сирия превратилась в поле для военных испытаний всего мира.

«Сирия — полигон для всех. Кому не лень испытывают свою оружие», — поделился своим мнением Yasa A.

Напомним, 15 марта агентство Anadolu опубликовало информацию минобороны Турции, которое утверждает, что Сирия якобы нанесла ракетный удар по двум населенным пунктам в подконтрольной Анкаре северной части провинции Алеппо.