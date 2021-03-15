Запрет на въезд в Польшу журналисту ВГТРК Евгению Решетнёву — это грубое нарушение свободы слова и проявление русофобии, сообщили 16 марта в пресс-службе МИД РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Евгений Решетнёв

Комментируя пятилетний запрет на въезд в Польшу для Решетнёва, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что польские власти накануне, 15 марта, продлили подобные санкции журналисту Sputnik Леониду Свиридову.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

При этом ни Решетнёв, ни Свиридов не получали официальных уведомлений о введённых ограничениях, узнав о мерах Варшавы из прессы.

«деятельностью, выходящей за рамки работы журналиста ». Мария Захарова «В отношении Евгения Решетнёва осуществлён дезинформационный вброс о том, что он якобы занимается».

Российский дипломат напомнила, что Решетнёв не был в Польше больше года по работе. Последняя его командировка в эту страну состоялась в начале прошлого года: он готовил телевизионный сюжет о лагере смерти «Освенцим».

Свиридов также является журналистом, преследуемым Варшавой по ложным обвинениям: аккредитация в МИД Польши у него была отозвана семь лет назад — по запросу польского агентства внутренней безопасности.

Nikita Dezhurny Здание МИД России

Этим преследования Свиридова польскими властями не ограничились: его безосновательно лишили постоянного вида на жительство в Европейском союзе, причём в декабре 2020 года эти меры автоматически продлились, журналисту об этом никто не сообщил.

Мария Захарова «В Польше обвинения в шпионаже стали частым предлогом для репрессивных действий в отношении журналистов. Рестрикции Варшавы, грубо нарушающие фундаментальные демократические принцип свободы СМИ и право искать и распространять информацию, не соотносятся с провозглашаемыми в Евросоюзе высокими стандартами в области обеспечения прав человека».

Москва считает эти действия в отношении российских журналистов очередным примером нарушения Варшавой шенгенского законодательства Евросоюза «для сведения счетов с неугодными гражданами России»: польские власти занимаются «целенаправленной инструментализацией Варшавой членского статуса в ЕС в угоду своим местечковым антироссийским фобиям».

Комментируя решение Варшавы, которое было принято по запросу службы военной разведки Польши, Решетнёв отмечает следующее:

«Я работаю на телеканале «Россия» уже около десяти лет. В профессии я более 15 лет. Никаким шпионом я не был, не являюсь. В Польше я был неоднократно в качестве журналиста, делал там различные репортажи, брал интервью и у польских политиков, и у общественных деятелей, у депутатов Сейма и Европарламента. Никаких вопросов, насколько я знаю, ни при въезде, ни при выезде из Польши ко мне не было».