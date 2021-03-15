МИД РФ назвал русофобией гонения на российских журналистов в Польше
Запрет на въезд в Польшу журналисту ВГТРК Евгению Решетнёву — это грубое нарушение свободы слова и проявление русофобии, сообщили 16 марта в пресс-службе МИД РФ.
Комментируя пятилетний запрет на въезд в Польшу для Решетнёва, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что польские власти накануне, 15 марта, продлили подобные санкции журналисту Sputnik Леониду Свиридову.
При этом ни Решетнёв, ни Свиридов не получали официальных уведомлений о введённых ограничениях, узнав о мерах Варшавы из прессы.
Российский дипломат напомнила, что Решетнёв не был в Польше больше года по работе. Последняя его командировка в эту страну состоялась в начале прошлого года: он готовил телевизионный сюжет о лагере смерти «Освенцим».
Свиридов также является журналистом, преследуемым Варшавой по ложным обвинениям: аккредитация в МИД Польши у него была отозвана семь лет назад — по запросу польского агентства внутренней безопасности.
Этим преследования Свиридова польскими властями не ограничились: его безосновательно лишили постоянного вида на жительство в Европейском союзе, причём в декабре 2020 года эти меры автоматически продлились, журналисту об этом никто не сообщил.
Москва считает эти действия в отношении российских журналистов очередным примером нарушения Варшавой шенгенского законодательства Евросоюза «для сведения счетов с неугодными гражданами России»: польские власти занимаются «целенаправленной инструментализацией Варшавой членского статуса в ЕС в угоду своим местечковым антироссийским фобиям».
Комментируя решение Варшавы, которое было принято по запросу службы военной разведки Польши, Решетнёв отмечает следующее: