В США коалиция из экологических групп при поддержке губернаторов-демократов запускает рекламную кампанию стоимостью более $10 млн, призывающую администрацию Байдена и Конгресс потратить триллионы долларов на изменение климата и чистую энергию, зная о планах Вашингтона по созданию экологически чистой инфраструктуры и новых «зеленых» рабочих мест. Об этом пишет Джош Ледерман в статье под названием «Зеленые» политические силы запускают рекламную кампанию на 10 миллионов долларов — Байден и Конгресс потратят огромные средства на борьбу с изменением климата», опубликованной на информационном портале NBC News 16 марта 2021 года.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Рекламная кампания, получившая название «Великая американская стройка», нацелена на установку отправной точки для переговоров о создании зеленого инфраструктурного проекта, который рассматривается как очередной крупный рывок Джо Байдена, следующий за пакетом помощи в $1,9 трлн на борьбу с распространением вируса COVID-19, выделенным на прошлой неделе.

Байден проводит кампанию по увеличению расходов на «зеленую» инфраструктуру и «зеленые» рабочие места. Но многие демократы заявили о своём беспокойстве в связи с тем, что намерение президента США обратиться к республиканцам для согласования этой огромной статьи расходов сразу после пакета помощи по COVID-19 может привести к обратному эффекту.

В первом телевизионном рекламном ролике, который будет запущен 16 марта 2021 года по кабельному телевидению, использованы черно-белые изображения рабочих. Это должно продемонстрировать, что американские строители, кровельщики, электрики и сталелитейщики получат выгоду от крупных инвестиций в новые, экологически чистые инфраструктурные проекты, и как бы подтвердить заявление администрации Байдена о том, что экологически чистая инфраструктура и рабочие места идут рука об руку.

«Ваша страна призывает вас восстановить Америку, создать более чистое, безопасное и более процветающее будущее для всех, — говорится в рекламе. — Решение проблемы изменения климата — это цель всей нашей жизни».

Организаторы рекламной кампании заявили, что они потратили на неё более $10 млн, а именно на саму её организацию и дополнительную телевизионную рекламу. Первый ролик был произведен рекламным домом Pereira O'Dell, в портфолио которого входит реклама с участием бывших президентов Джимми Картера, Джорджа Буша, Билла Клинтона и Барака Обамы, призывающих к вакцинации против COVID-19 в рамках кампании «Это зависит от вас».

Кадр из видео телеканала C-SPAN Лори Лодес

По словам Лори Лодес, исполнительного директора проекта Climate Power, организовавшей кампанию совместно с Лигой избирателей за сохранение природы и Коалицией за потенциальную энергию, ключевая цель кампании — оказать большее политическое давление на законодателей, которые выступали за смелые меры по борьбе с изменением климата.

«Американцы выбрали сторонников климата в Конгресс, и они ожидают решения вопросов, которые привели их к участию в выборах, включая чистую энергию и изменение климата», — сказала Лодес.

Вспоминая давление, оказываемое на них в Конгрессе по климатической повестке, неудачную попытку введения квот и торговли квотами в 2009 году, демократы и отдельные климатические группы опасаются возможного повторения этих эпизодов и в 2021 году, особенно если вновь возобладают опасения по поводу потери рабочих мест в период перехода от использования ископаемого топлива к зеленой энергетике.

Байден, будучи кандидатом в президенты, пообещал план развития «зелёной» инфраструктуры стоимостью более $2 трлн, который выйдет далеко за рамки традиционных проектов (например, строительство мостов и дорог) и будет включать в себя значительные инвестиции в технологии для сокращения выбросов парниковых газов в США. Это означает строительство высоковольтных линий электропередачи, модернизацию и реновацию зданий и установку полумиллиона станций для зарядки электромобилей.

Потери рабочих мест, например в сфере угледобычи или на нефтепроводах, неизбежны, если США хотят достичь поставленной Байденом цели по сокращению выбросов в масштабах всей экономики США к 2050 году. Джефф Навин, бывший руководитель аппарата министерства энергетики, заявил, что в основе политической стратегии по изменению климата, предложенной Байденом, лежат достаточно высокие расходы, чтобы в конечном итоге создать больше высокооплачиваемых рабочих мест, чем будет потеряно.

«В некотором смысле чем больше будет потрачено, тем шире будет климатический пакет, потому что чистый экономический эффект довольно велик, — сказал Навин, который сейчас работает в правительственной фирме Boundary Stone Partners. — Я думаю, что климатические группы справедливо признают, что настало их время для активных действий».

Climatepower2020.org Ветровая турбина

Стремясь продемонстрировать широкую политическую поддержку расходов на климат, особенно в тех штатах, где демократы борются за сохранение своего зыбкого большинство в палате представителей, климатические группы заявили об одобрении расходов со стороны губернаторов-демократов Мичигана, Невады и Висконсина, а также других фигур, в том числе мэра Питтсбурга и лидеров нескольких крупных профсоюзов.

«Мы можем вернуть миллионам людей рабочие места и подготовить такие государства, как наше, к борьбе с изменением климата, создав беспрецедентные экономические возможности для бизнеса и процветания для нашего народа», — сказала Гретхен Уитмер, губернатор штата Мичиган, экономика которого зависит от автомобильной промышленности, а следовательно, столкнётся с большими проблемами, если жители США быстро перейдут на электромобили.

Как именно будет выглядеть инфраструктурный пакет и как демократы проведут его через Конгресс — эти вопросы всё ещё находятся в стадии разработки.

Хотя законодательство сейчас сосредоточено на законопроекте о пакете помощи по борьбе с распространением COVID-19, за кулисами главные советники Байдена, в том числе советник по климату Джина Маккарти и министр транспорта Пит Буттиджич, встречались с представителями различных отраслей экономики, включая автомобильную и авиационную промышленность, чтобы оценить возможности.

Байден встретился с сенаторами от обеих партий по поводу плана, который, согласно его предвыборным обещаниям, должен стать «крупнейшей мобилизацией государственных инвестиций со времен Второй мировой войны».

Тут же возникает давно зреющий вопрос о том, насколько активно США будут стремиться сократить выбросы парниковых газов к 2030 году в рамках своего возобновленного участия в Парижском соглашении, из которого в своё время вышел бывший президент Дональд Трамп. Соответствующее заявление, ожидаемое в апреле, потребует изложения того, что именно США планируют делать внутри страны для достижения поставленной до 2030 года цели, и демонстрации наличия политической поддержки.

Senate.gov Джо Манчин

До сих пор не ясно, будет ли Белый дом стремиться протолкнуть весь экологический план как единый пакет, ведь это будет означать необходимость согласования бюджета — таким же образом был принят план, направленный на борьбу с распространением COVID-19. Стратегия столкнулась с новыми вопросами после того, как сенатор от Западной Вирджинии Джо Манчин заявил, что он, скорее всего, не поддержит такой пакет, если Байден не согласует его с республиканцами.

По словам законодателей, повторная авторизация Закона о наземном транспорте, срок действия которого истекает в сентябре 2021 года, может стать очевидным средством реализации хотя бы части плана Байдена. Законодатели-демократы в палате представителей и Сенате работают над обновлением этого закона, наполненного положениями, связанными с климатом, в то время как другие комитеты начали работу над законодательством в области энергетики и электричества, чтобы быстро перейти к возобновляемой энергии.

По словам помощников членов Конгресса и федеральных чиновников, эти отдельные законы можно использовать, чтобы попытаться провести план Байдена через Конгресс по частям или в конечном итоге объединить в один пакет.