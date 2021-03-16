Ни в коем разе не собираюсь злословить об Алексее Навальном в тюрьме. Ухмыляться или упражняться в сардонических комментариях. Потому что от сумы и от тюрьмы, как известно, не зарекайся. Да и всегда по-человечески жаль.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Единство

Но! Нельзя не сказать пару слов о коротком письме — посте, заметке, называйте как хотите, — опубликованном Навальным из тюрьмы. Меня оно по-своему изумило — со знаком «минус» изумило. Удивляет и тон, выбранный Алексеем, и содержание текста.

К своим 44 годам Навальный, оказывается, только узнал, что в тюрьмах есть свой распорядок и свои правила. Должно было быть, наверное, иначе. Крутились бы фильмы и речи самого Алексея. И так бы все, конечно, перевоспитывались. Интересно, что бы сказал Навальный, побывав, к примеру, в тюрьмах Гуантанамо и Абу-Грейб? Как бы выглядела тогда его сентенция «наш дружелюбный концлагерь», брошенная о Владимирской колонии?

При этом, кстати, Алексей за короткую заметку противоречит себе не единожды. Ну какой концлагерь, если всё чинно и без нарушений?

Или вот замечательный абзац: «Видеокамеры везде, за всеми наблюдают и при малейших нарушениях составляют рапорт. Мне кажется, кто-то наверху прочитал «1984» Оруэлла и сказал: «Да, прикольно. Давайте сделаем такое. Воспитание через расчеловечивание». Это правда всерьёз написано? Без шуток? А ведь Алексей должен радоваться, что есть видеокамеры — не будь их, и многое бы пошло по-другому. Жёстче, грубее, отвратительнее.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Навальный

Об ужасах тюремного режима рассказывают и сочувствующие. Например, запущена деза, что лучше бы Навальный отправился не в «красную», как сейчас, а в «чёрную зону». Там бы, мол, ему было не столь жутко. Это, конечно, инсинуация и ложь, и очевидно, что власть считает на Алексее каждую пылинку, заботливо сдувая её. Попади он в «чёрную зону» — и случился бы абсолютный макабр. Это ведь для школоты Навальный — авторитет, а для тамошних жителей — ниже нуля.

Что же касается тона письма, то он, прежде всего, неприлично нарциссический. Причём нарциссизм этот купается в бесконечной жалости к себе с пониманием «а ничего мне всерьёз не будет». Трудно представить, чтобы так писал из тюрьмы, к примеру, Александр Солженицын. Навальный же — такой себе буржуа, вышедший на адреналиновую прогулку.

Мне есть с чем сравнивать. И не только в плане личного опыта. Сейчас — такое вот совпадение — я читаю недавно переизданную книгу Дитриха Бонхеффера «Сопротивление и покорность». В ней опубликованы заметки и письма немецкого пастора, адресованные им из реального нацистского лагеря к близким. Иной тон, иной масштаб — иная конституция человека.

Ну, а первым, кого я вспомнил после прочтения письма Навального, стал Эдуард Лимонов. На первый взгляд, тоже оппозиционер. Тоже узник. Но и оппозиционер, и узник совсем иного толка. Первая запись его после попадания за решётку: «В тюрьме я наконец научился качать шею…» И вообще тот период Лимонов вспоминает со странной такой теплотой. Не в смысле ностальгии, конечно, но с теплотой в контексте научения и понимания. Ведь именно там, по словам классика, с ним случились едва ли не главные его вдохновения (или, если угодно, инсайты).

Дарья Антонова ИА REGNUM Эдуард Лимонов

Причём отталкивались они, конечно, от изучения себя же, но обращались во внешний мир. В тюрьме Лимонов написал семь книг, среди которых и «Священные монстры», и «Ереси», и «Торжество метафизики». В них Эдуард Вениаминович продирается через тернии к глубинам, вскрывая бытие, его законы, точно консервные банки. И делает он это умом, похожим на заточенную ложку, коей можно и резать, и вычерпывать наиглавнейшее. Каков контраст с Навальным, зацикленным исключительно на банальностях и себе любимом!

И да, рано или поздно Алексей выйдет из Владимирской колонии. Обратится в своём фирменном стиле к подписчикам. Да, он покинет эту тюрьму. Но вот то заключение, в котором он находится постоянно, Навальный преодолеть не сможет. Тюрьма зацикленности на самом себе, извечный нарциссизм, рождающий игнорирование других. И вот из этой ловушки Навальному, похоже, уже никогда не выбраться.

Не тот случай, когда тюрьма добавляет сил и величия. Какие времена — такие и оппозиционеры!