После 75-летия Великой Победы, которое праздновала Россия в 2020 году, будет отмечаться другая знаковая дата, кардинально изменившая ход мировой истории, — 80-летие со дня начала Великой Отечественной войны. Чувашия, как и вся страна, готовится к памятной дате, при этом республика подходит к этому дню с уникальным проектом и важным событием — 80-летием со дня начала строительства Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода. Под знаком этой даты проходит 2021 год, а в день Великой Победы в Чувашии впервые состоится шествие бессмертного полка «Героев трудовой доблести» (если, конечно, позволит эпидемиологическая ситуация).

Cap.ru 28 октября 2020 год, Шемуршинский район. Старт Года трудового подвига строителей оборонительных рубежей

Оборонительные рубежи возводились в 1941—1942 годах во многих регионах по личному указанию Сталина и являлись засекреченными объектами. Но за прошедшие 75 лет Чувашия пока единственная, где этому особому событию вернули государственный статус, уже в другом формате: 2021 год в республике указом главы Чувашии Олега Николаева объявлен Годом трудового подвига строителей оборонительных рубежей. Этому предшествовал проект ИА REGNUM по изучению строительства Сурского рубежа «Забытый фронт в тылу», инициированный шесть лет назад главным редактором Модестом Колеровым.

Glava.cap.ru Указ об объявлении 2021 года в Чувашии Годом трудовой доблести строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей

Как известно, первый год войны стал для советского народа самым трудным в части перевода мирной жизни на военные рельсы. И фронт, и тыл мобилизовались в единый кулак против врага, превращая русскую землю в неприступную твердыню. И если на передовой земля окроплялась кровью солдат, то в тылу её обагряли потом, кровью и слезами женщин, подростков и стариков. Битва шла за каждую пядь земли: на фронте её отвоёвывали оружием, в тылу битва шла лопатами, ломами, кирками.

В Чувашии Сурский и Казанский рубежи должны были в случае взятия Москвы сдержать натиск фашистской армады на подступах к стратегическим промышленным центрам — Казани и Уралу. Для республики эта стройка стала самой масштабной в истории: на неё мобилизовали более 170 тыс. человек, подавляющее большинство — женщины. Для многих в республике, особенно школьников, это событие стало откровением, потому что о нём не пишут в учебниках, а с точки зрения исторической науки этот период считается одним из менее изученных и малоизвестных из-за грифов секретности.

На строительстве Сурского оборонительного рубежа. 1941

И в год 80-летия начала строительства пришло время поимённо вспомнить безымянных героев. Или начать вспоминать, формируя свою «Книгу памяти» и семейные летописи. ИА REGNUM уже публиковало список первых 234 «особо отличившихся колхозников, инженерно-технических, советских и партийных работников», которых 16 марта 1942 года наградили Почетной грамотой президиума Верховного совета Чувашской АССР «за активное участие на строительных работах». А чебоксарские школьники собрали 87 личных историй-воспоминаний участников строительства Сурского рубежа, которые вошли в книгу «Строители безмолвных рубежей».

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"Важное в этом проекте — сохранение памяти. Помимо больших организационных проектов и больших дел, которые мы заложили, может быть, даже на пятилетку вперёд, нет памяти, если мы не вспомним всех тех, кто трудился, все эти 170 тыс. имён. И не составим своего рода книгу памяти — по аналогии с Книгой памяти погибших и участников Великой Отечественной войны», — отмечала заместитель главного редактора ИА REGNUMВалентина Андреева.

Первый знаковый шаг к увековечиванию памяти бойцов Сурского рубежа и Казанского обвода, который мог бы сделать каждый житель Чувашии, — принять участие в формировании ещё одного бессмертного полка — полка «Героев трудовой доблести». 9 мая Бессмертный полк в Чувашии объединит солдат, офицеров и колхозников — героев двух фронтов.

Отметим, что вклад в Победу строителей Сурского рубежа стал одним из символов героизма: в рекордные сроки, лютые морозы и при отсутствии техники они вручную сделали то, что казалось невозможным, — практически вкруговую опоясали траншеями и окопами всю республику. То, что сегодня воспринимается за пределом человеческих сил. Перед верой и запредельной силой духа сдалась каменная твердыня, в которую тогда превратилась земля, оставшись неприступной для врага.