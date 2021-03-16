Что ни день японские газеты впадают в истерику по поводу любых событий на русских Курилах. То они возбуждаются, узнав о появлении на островах новой военной техники и жилья для военнослужащих, то рутинные военные учения представляют чуть ли не угрозу соседнему Хоккайдо, то протестуют против плановых полетов российских самолетов в нейтральном воздушном пространстве.

Иван Шилов ИА REGNUM

Но, как выяснилось из сообщений крупнейшей по тиражу японской газеты «Иомиури симбун», не менее страшны жителям Страны восходящего солнца… планы развития на Курилах туризма. В сегодняшнем материале газеты «Российские планы создания курортно-туристической зоны на Итурупе — это дальнейшее закрепление незаконной оккупации северных островов?» панически сообщается, что «путинский режим всерьез начал реализацию планов по развитию туризма на северных территориях». Что же так перепугало наших восточных соседей?

Оказывается, создание на острове Итуруп в районе вулкана Баранского (газета нарочито приводит старое японское название Садзиусудакэ) высотой в 1125 метров крупного горного курорта «Итуруп резорт». По плану он будет включать в себя большой горнолыжный комплекс с трассами длиной 13 километров, обустроенные горячие источники, долину гейзеров и термальную лагуну вулкана, зоны для рыболовства и серфинга, гольф-поле. Так как ближайший город Курильск не может предложить разнообразного и качественного размещения для комфортного туризма, на территории курорта также будут построены гостиницы на 700 номеров. Взволновало редакторов газеты и то, что инициатором проекта выступила известная российская туристическая компания «Роза хутор», которая, как особо подчеркивает «Ёмиури симбун», «близка к администрации Путина».

Для наглядности в статье приводится нечто подобное схеме, на которой фиксируются основные положения, свидетельствующие о целенаправленной «россиизации» южных Курильских островов. Схема так и называется: «Как режим Путина проводит россиизацию северных территорий». Приводятся следующие тревожащие японцев «факты»:

» — Итуруп — Кунашир. Усиление военного потенциала островов. На северных островах размещена 18-я пулеметно-артиллерийская дивизия. Здесь же в последнее время размещены современные комплексы противоракетной обороны, а также новейшие модернизированные танковые подразделения.

— Кунашир. Переработка мусора. Россия самостоятельно строит на острове современный завод по переработке мусора мощностью 13 тысяч тонн в год.

— Итуруп. Развитие туристического комплекса. Планы создания на острове большого горного курорта «Итуруп резорт» с горнолыжным комплексом, обустроенными горячими источниками и гольф-полем.

— Кунашир — Шикотан. Создание зоны экотуризма «Южные Курилы» с центром в государственном природоохранном заповеднике островов».

Vera.vvo Остров Итуруп. Горячие источники вулкана Баранского

Все это по замыслу авторов статьи должно возбудить возмущение японских читателей тем, что русские обустраиваются на своих островах всерьез и надолго. И ведь убеждают. Приведем лишь некоторые из читательских откликов:

«pka И что, кто-то думает, что после всего этого наши острова нам вернутся?! Надо прекратить всякое бесполезное экономическое сотрудничество с Россией!

San У нас все еще силен комплекс потерпевших поражение в войне. Хотя нам следует понимать, что теперь мы сильнее России во всех отношениях, кроме атомного оружия! Путин все называл нас друзьями и ловко обвел Абэ вокруг пальца, заставив того потерять столько времени. Политика Абэ потерпела полный провал! Нам нужно занять гораздо более жесткую линию по отношению ко всем этим Россиям, Китаям и Южным Кореям!

Fir Пора понять, что северные острова к нам не вернутся и полностью перестроить всю политику в отношении России!

Gjf Совсем Россия распоясалась! А причина — в слабости Японии. Вслед за северными островами и островами Такэсима так мы потеряем и острова Сэнкаку!

Lkm Ну это же как дважды два четыре! Как вы не поймете? Пока Россия не исчезнет с лица земли, никакие острова к нам не вернутся!

Mls Не иначе, русские собираются приглашать туда японских туристов?!

Shi Думаю, самым правильным было бы попытаться выкупить северные острова! А до этого прекратить с Россией всякое экономическое сотрудничество!

Dozeu Пусть эти северные острова либо цунами смоет, либо там разразится извержение одного из вулканов!

Tom И после этого мы русским снова окажем экономическую помощь! (смех)».

Но это еще умеренные комментарии. Среди откликов на статьи в японских СМИ, посвященные японо-российским отношениям, распоясавшиеся реваншисты уже в открытую зовут «душить Россию», «блокировать ее проливы», «установить против России 500 ядерных ракет и при возможности ударить», чтобы «она горела в море огня».

А у нас все продолжают умиляться гейшами, сакурой, икэбаной, суси и сасими. Ну-ну…