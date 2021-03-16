Заявление постпреда Ивана Солтановского, согласно которому в случае, если Россия покинет Совет Европы, следует ожидать выхода страны из основных конвенций организации, вызвало бурное обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 16 марта в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Евросоюз

«Пора послать эту контору. Ничего кроме вреда оттуда и расхода взносов. Сборище негодяев, которые вечно гадят России от своей зависти и злобы», — написал Anton P.

Многие пользователи выразили мнение, согласно которому России при любых условиях необходимо как можно быстрее выходить из состава Совета Европы. Люди уверены, что деятельность этой организации противоречит интересам Российской Федерации.

«Давно пора покинуть СЕ. Сидеть там и изображать мальчиков для битья и при этом ещё и платить за такое свинство недостойно для страны, а этот чёрт боится потерять синекуру», — считает Дионис К.

Некоторые комментаторы уверены, что те ценности, которые сегодня отстаивает Европа, несовместимы с нормальной жизнью, принципы которой старается отстаивать Россия.

«Сегодня, когда европейские ценности вошли в острое противоречие с базовыми цивилизационными ценностями России, надо ли продолжать заниматься мазохизмом? Может быть, следует подождать, пока евродети не натешатся и вернутся к консервативным правилам устройства общественного уклада?» — задаётся вопросом Boris S.

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Нашлись и те граждане, которые выразили опасение, связанное с тем, что в случае выхода России из Совета Европы и отмены ряда конвенций в стране могут возобладать негативные тенденции.

«Самым страшным последствием возможного выхода из СЕ может стать формальный отказ от соблюдения норм Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Она и так давно не исполняется, но в случае выхода из нее о правах человека и свободах можно будет вообще забыть», — поделился своим мнением Алексей М.

Напомним, 15 марта постпред Иван Солтановский заявил в интервью «Независимой газете», что в случае, если Россия покинет Совет Европы, следует ожидать выхода страны из основных конвенций организации.