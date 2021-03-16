Заявление главы республиканского парламента Владимира Константинова, согласно которому водную блокаду Крыма организовали три бывших местных политика, которые покинули полуостров после его воссоединения с Россией, вызвало обсуждение в интернете. Граждане выразили своё мнение 16 марта в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«Бог сказал, что водой и хлебом надо делиться. Кто пожалел глоток воды, в ней и захлебнётся», — считает Виктория К.

Многие пользователи уверены, что не столь важно, кто конкретно устроил водную блокаду Крыма, а скорее то, что Украина в целом поддержала такое решение.

«Оставить людей без воды — чёрная метка Украины!» — пишет Наталия Б.

Некоторые комментаторы призвали руководство России попробовать найти имущество этих политиков на территории Российской Федерации.

Zauralonline.ru Без воды

«А жесткие санкции против этих людей ввести не получается? Наверняка у них в России, в том же Крыму, есть что отжать или хотя бы прижать», — написал Сергей К.

Нашлись и те, кто считает правильным тратить время не на поиски виноватых, а все-таки, наконец, решить проблему нехватки питьевой воды в Крыму.

«Сколько можно мусолить эту тему? За 7 лет ничего для ремонта системы водоснабжения не сделано. Потери воды через ржавые трубы — 50%!» — поделилась Маргарита П.

Напомним, 15 марта глава республиканского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что водную блокаду Крыма организовали три бывших местных политика, которые покинули полуостров после его воссоединения с Россией.