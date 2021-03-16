«Мир — это хорошо»: Баку и Ереван обсуждают открытие коммуникаций Карабаха
Заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что Баку и Ереван начали обсуждать возобновление транспортного сообщения, что «может стать поворотной точкой» для ситуации в регионе, вызвало реакцию в интернете. Граждане выразили свою точку зрения 16 марта в социальной сети Facebook.
«Это очень хорошо. Мирно надо жить», — поделилась своим мнением Ирина Ш.
Многие пользователи положительно отнеслись к данной новости. Люди уверены, что регион наконец-то приходит к мирной жизни и война осталась в истории.
«Долго пришлось ждать этого дня. Наконец можем сказать, что конфликт уже разрешён!» — считает Fuad A.
Некоторые комментаторы отметили позитивную сторону переговоров между Азербайджаном и Арменией, но тем не менее они отметили, что вряд ли стороны забудут взаимные претензии друг к другу.
«Мир — это хорошо. Но куда деть неприкрытую агрессию Азербайджана и Турции?!» — задаётся вопросом Marina P.
Нашлись и те, кто указал, что того результата, к которому пришли стороны конфликта, можно было достичь вообще без жертв.
«Всё это можно было делать и без столетних войн. Лучше поздно, чем никогда», — пишет Samira H.
Напомним, 14 марта президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с председателем ОБСЕ Анн Линде заявил, что Баку и Ереван начали обсуждать возобновление транспортного сообщения, что «может стать поворотной точкой» для ситуации в регионе.