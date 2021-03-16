«Надо было раньше думать»: Запад использует аморальное поведение в сети
Заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, что Запад демонстрирует аморальное поведение, блокируя российский интернет-контент, вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 16 марта в социальной сети Facebook.
«То, что они выборочно удаляют неугодный им российский контент, говорит об их несостоятельности аргументированно противостоять изложенным фактам. Но это не повод для того, чтобы из-за чьих-то необоснованных действий был ограничен в свободном выборе простой потребитель», — пишет Александр Т.
Многие пользователи оказались согласны с позицией Захаровой. Граждане считают, что России необходимо создавать альтернативные сервисы, чтобы блокировка Западом не отразилась на доступности российского контента.
«Надо было раньше думать об этом и создавать свои независимые сети, и теперь ещё не поздно», — поделилась своим мнением Ирина З.
«Так всегда бывает, когда в дружилки играют. Пару раз лесом послать, и сразу всё встанет на свои места», — считает Александр Т.
Нашлись и те, кто уверен, что свои аргументы необходимо подкреплять чем-то серьёзным. Иначе Запад просто проигнорирует возмущение российского МИД и дальше будет блокировать контент из РФ.
«И до какого места возмущения России, если наши доводы не подкрепляются Кольтом?» — задаётся вопросом Александр Д.
Напомним, 14 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в эфире телеканала «Россия 1» о том, что Запад демонстрирует аморальное поведение, блокируя российский интернет-контент.