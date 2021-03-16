Заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, что Запад демонстрирует аморальное поведение, блокируя российский интернет-контент, вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 16 марта в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Интернет

«То, что они выборочно удаляют неугодный им российский контент, говорит об их несостоятельности аргументированно противостоять изложенным фактам. Но это не повод для того, чтобы из-за чьих-то необоснованных действий был ограничен в свободном выборе простой потребитель», — пишет Александр Т.

Многие пользователи оказались согласны с позицией Захаровой. Граждане считают, что России необходимо создавать альтернативные сервисы, чтобы блокировка Западом не отразилась на доступности российского контента.

«Надо было раньше думать об этом и создавать свои независимые сети, и теперь ещё не поздно», — поделилась своим мнением Ирина З.

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«Так всегда бывает, когда в дружилки играют. Пару раз лесом послать, и сразу всё встанет на свои места», — считает Александр Т.

Нашлись и те, кто уверен, что свои аргументы необходимо подкреплять чем-то серьёзным. Иначе Запад просто проигнорирует возмущение российского МИД и дальше будет блокировать контент из РФ.

«И до какого места возмущения России, если наши доводы не подкрепляются Кольтом?» — задаётся вопросом Александр Д.

Напомним, 14 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в эфире телеканала «Россия 1» о том, что Запад демонстрирует аморальное поведение, блокируя российский интернет-контент.