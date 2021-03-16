Большой Хрустальный глобус за победу в общем зачёте Кубка мира, который достался российскому лыжнику Александру Большунову на церемонии награждения под гимн России, вызвал бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане написали свои комментарии 16 марта в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Большунов

«Поздравляю! Настоящий боец и спортсмен!, — пишет Марина Р.

Множество пользователей оказались искренне обрадованы достижению российского спортсмена. Люди поделились своими эмоциями и надеждой на то, что Большунов принесёт России ещё награды.

«Лыжники молодцы! Здоровья, чтобы завоевать ещё!» — написала Оксана И.

Некоторые комментаторы отметили характеристики лыжника Большунова. По их видению, спортсмен обладает уникальными навыками и силой воли, благодаря которым он принёс России славу на лыжном поприще.

Цитаата из видео на YouTube Александр Большунов на первом месте

«Браво! Смотрела, болела… Спортсмен с большой буквы!» — считает Наталья Д.

Люди выразили слова благодарности Большунову и ждут от него новых побед.

«Александр, мы гордимся тобой!» — пишет Дмитрий К.

Напомним, 14 марта российский лыжник Александр Большунов на церемонии награждения под гимн России получил большой Хрустальный глобус как победитель общего зачета Кубка мира.