«Настоящий боец»: спортсмен Большунов получил Хрустальный глобус
Большой Хрустальный глобус за победу в общем зачёте Кубка мира, который достался российскому лыжнику Александру Большунову на церемонии награждения под гимн России, вызвал бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане написали свои комментарии 16 марта в социальной сети Facebook.
«Поздравляю! Настоящий боец и спортсмен!, — пишет Марина Р.
Множество пользователей оказались искренне обрадованы достижению российского спортсмена. Люди поделились своими эмоциями и надеждой на то, что Большунов принесёт России ещё награды.
«Лыжники молодцы! Здоровья, чтобы завоевать ещё!» — написала Оксана И.
Некоторые комментаторы отметили характеристики лыжника Большунова. По их видению, спортсмен обладает уникальными навыками и силой воли, благодаря которым он принёс России славу на лыжном поприще.
«Браво! Смотрела, болела… Спортсмен с большой буквы!» — считает Наталья Д.
Люди выразили слова благодарности Большунову и ждут от него новых побед.
«Александр, мы гордимся тобой!» — пишет Дмитрий К.
Напомним, 14 марта российский лыжник Александр Большунов на церемонии награждения под гимн России получил большой Хрустальный глобус как победитель общего зачета Кубка мира.