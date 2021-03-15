Считается, что Север с его суровой погодой и высокими затратами неконкурентоспособен по определению. Но в городе Каргополь Архангельской области есть предприниматель с помощью мороза снизивший затраты!

Владимир Станулевич ИА REGNUM Николай Фомин, ледяной скульптор, создатель детского парка развлечений «Медвежий край»

Николай Фомин с 1992 года занимается ледовыми и снежными фигурами. На втором Всероссийском фестивале, проведенном в 1992 году на территории Центрального Дома Советской Армии, он занял первое место, построив из снега четырехметровую русскую тройку с ледовой горкой для малышни. На следующий год в московском парке имени М. Горького, Николай удивил всех восьмиметровым Гулливером. Самой большой его ледовой скульптурой стала юбилейная стена Усинска высотой 5 и длиной 10 метров.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Дельфины в зале морских сказок «Ледяного терема» Николая Фомина

Сейчас у Фомина на окраине Каргополя парк развлечений «Медвежий край», «гвоздь» которого — «Ледовый терем». Это домик, где ледовые скульптуры живут круглый год — даже летом, в сильную жару. Изнутри помещение обшито фольгой и пеноплексом, а минусовую температуру поддерживает холодильный моноблок. Мороз Николай принял на работу — зимой минусовая температура в тереме поддерживается естественным образом, а летом — холодильной установкой, потребляющей в месяц тысяч на 15 электричества.

В одной комнате застыли герои морских сказок — парусник, кит, дельфины. Далее следует тронный зал — царское место в точке соприкосновения с человеком покрыто теплым ковриком. Вдоль стен резные пластины льда с пузырьками, где в окнах трубящие ангелы. Когда Николай Юрьевич включает подсветку и музыку, сказка оживает, взрослые вспоминают советские фильмы-сказки, на которых выросли, а у детей сказка всегда в голове. В год «Медвежий край» принимает 20 000 гостей, цена взрослого билета в парк 100 рублей, детского — 50, половина гостей идет в «ледовый терем» — кто-то был раньше, кто-то опасается простуды. И хотя Николай выдает всем теплую накидку, некоторые мамы и бабушки стоят на страже здоровья своих чад.

Ледяной ангел на Соборной площади в Каргополе

Николай Фомин не знает, где в мире есть такие же круглогодичные выставки ледовых скульптур. В Санкт-Петербурге подобная выставка работает до апреля и закрывается с таянием экспонатов. Нечто похожее имеется в Великом Устюге и Костроме, но там «наливают в стакан». В мире подобная выставка есть в Сингапуре. Основное препятствие росту проекта — с числом посетителей в тереме растет температура, а долго находиться — дорога к насморку. Тем не менее Фомин не исключает технической возможности создать в большом ангаре сложную ледовую композицию, которую, правда, пока не придумал. Финансовая политика Николая проверена временем, но она не позволяет резко увеличить размеры воплощения блестящей идеи. Летом Николай Юрьевич планирует немного «расширить производство» — пристроить к «терему» помещение метров на 30. Осторожность диктуют финансы — инвесторов нет, получаемые районные и областные гранты небольшие.

Единственный потенциальный инвестор работает на востоке Архангельской области — это Владимир Буторин и его УЛК. Владимир Федорович построил в Устьянах ледовый дворец — с круглогодичной ареной искусственного льда. Неподалеку горнолыжный курорт Малиновка, также входящий в сферу интересов В. Буторина, и единственный в стране большой «ледовый терем» со сказочными фигурами добавил бы этим проектам, как и всей Архангельской области, привлекательности.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Гадкий утенок в «Ледяном тереме» Николая Фомина

Пока в этой ситуации Николаю Фомину должны бы помочь власти Каргопольского района. Строительство в центре города большого помещения с действующей летом ледовой выставкой добавило бы городу уникальности, стало бы магнитом тысячам туристов — Каргополь на перекрестке автодорог из Санкт-Петербурга, Карелии, Вологды и Архангельска. Глава Каргопольского района Наталья Бубенщикова, в отличии от предшественника, ценит ледового скульптора. «Медвежьему краю» прирезали еще 1,5 гектара земли, Николаю Фомину помогают районными и областными грантами, он даже получил президентский. Небольшие вложения окупаются власти с лихвой в имиджевом смысле. Николай Фомин создал каргопольскую традицию конкурсов ледовых скульптур на Соборной площади. «Сейчас в них я уже не участвую — сижу в жюри, заготавливаю лед для участников — говорит Фомин. — В этом году к нам приезжали ледовые скульпторы из Архангельска, Москвы, Верхней Тоймы, Ижевска».

Особое знание Николая Фомина — выращивание чистого, прозрачного льда. На озере Лаче и реке Онеге, где стоит Каргополь, Фомин лед не берет — нет удобных выездов. Он присмотрел озерко в окрестностях, чистит на нем от снега квадрат 10 на 10 метров, снимает верхний, грязный слой, и до конца ноября ждет, когда под очищенной площадкой намерзнет прозрачный лед. Его толщина на озере сантиметров 50−60, и Николай Юрьевич пилит «евростандарт» — плиты 50 на 100 и толщиной до 20 сантиметров.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Кит в зале морских сказок «Ледяного терема» Николая Фомина

Пик коронавируса «Медвежий край» пережил за счет диверсификации — у Николая Фомина мастерская наличников, а каргопольцы любят украшать свои дома. Беда многих талантливых людей, ставших предпринимателями, — отсутствие продолжателей дела. Но и здесь Фомин показал себя стратегом — ему 62 года, и дальше поведут «Медвежий край» сын с внуком.

Николаю Фомину одному из немногих удалось превратить северную зиму из проблемы в конкурентное преимущество!