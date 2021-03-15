Китай и США объявлены лидерами в области технологий искусственного интеллекта (ИИ) и последние несколько лет находятся в состоянии непрерывной конкурентной борьбы за это лидерство. О преимуществах Китая в разработке систем ИИ пишет американский эксперт в области ИИ Бернард Марр в своей статье «Китай готов доминировать на рынке искусственного интеллекта» для Forbes, опубликованной 15 марта 2021 года. ИА REGNUM предлагает вашему вниманию её перевод.

Иван Шилов ИА REGNUM

Если вы или ваши дети одержимы TikTok, вы можете быть удивлены, узнав, что за вашим любимым приложением стоит гигантский технологический конгломерат ИИ в Китае. Многие жители Запада понятия не имеют, что Китай на самом деле берет курс на то, чтобы стать мировым лидером в области ИИ, и что ряд ключевых китайских компаний, занимающихся ИИ, уже стали важной частью повседневной жизни в Китае, США и других странах мира.

Chantelle van Heerden TikTok

Лидеры Китая сделали ИИ своим стратегическим приоритетом и позволяют китайской технологической индустрии определять стандарты и нормы для глобальных систем ИИ.

Усиление позиций Китая в бурно развивающейся отрасли ИИ обусловлено тремя основными движущими факторами:

1. Доступ к огромному внутреннему рынку. Население Китая, составляющее 1,4 млрд потребителей, является крупнейшим внутренним рынком в мире. Для этого рынка существует множество потенциальных приложений ИИ, поэтому Китай является благодатной почвой для процветания высоко технологичных компаний, занимающихся ИИ.

2. ИИ является главным приоритетом для руководства страны, и китайское правительство сформулировало четкую и амбициозную миссию в отношении ИИ. Правительство и бизнес Китая понимают, что ИИ качественно изменит практически все аспекты жизни потребителей; они с радостью принимают новую технологию и разрабатывают четкую стратегию для развития инновационных технологических компаний в области ИИ.

simone.brunozzi Штаб-квартира Baidu

3. Китай яростно защищает свой внутренний рынок, блокируя основных американских игроков в сфере ИИ, таких как Facebook и Google. Это практически исключает конкуренцию со стороны западных компаний, поэтому отечественные технологические инновации обречены на процветание. Совсем недавно Китай также ввел ограничения на экспорт некоторых инновационных технологий ИИ с целью обеспечения национальной экономической безопасности.

Вот несколько крупнейших китайских ИИ-компаний, лидирующих в развивающемся мире высоких технологий.

Baidu. Один из их самых известных её продуктов — популярная поисковая система: более 70% поисковых запросов в Китае проходят через неё. DuerOS — диалоговая платформа ИИ Baidu — добавляет цифровой интеллект в домашние устройства, такие как музыкальные колонки или холодильники.

Alibaba — это платформа для электронной коммерции, объем продаж которой в 2020 году достиг рекордного уровня — около $72 млрд. Китайские потребители платят за транзакции с помощью своих мобильных телефонов чаще, чем потребители в любой другой стране мира, используя при этом Alipay — платформу мобильных платежей Alibaba. Компания также предоставляет услуги облачных вычислений и недавно стала партнером AutoX — парка автономных такси в Шанхае.

Thomas LOMBARD Штаб-квартира Alibaba

Tencent, самый популярный продукт которой — WeChat. Он начинал функционировать как платформа обмена сообщениями, но теперь в него добавлены функции, позволяющие пользователям читать новости, покупать продукты и услуги, заказывать еду и бронировать поездки.

За технологическим любимцем TikTok и Douyin (китайским эквивалентом TikTok) стоит компания ByteDance. В настоящее время компания оценивается в $180 млрд и считается одним из самых ценных «единорогов» (стартапов стоимостью более миллиарда долларов) в мире высоких технологий.

Такие компании, как Baidu, Alibaba и ByteDance, явно находятся в авангарде исследований ИИ, а их продукты и услуги интегрируют ИИ в повседневную жизнь в Китае и за его пределами.

Dmitry Lysenko Штаб-квартира Tencent

В ближайшем будущем западные технологические компании, которые хотят оставаться на плаву, будут искать в Китае цифровые инновации и прорывы в области ИИ. Поскольку широкий спектр стартапов, масштабируемых компаний и крупных корпоративных организаций Китая продолжает сокращать технический разрыв между самим Китаем и западными экономиками, последние готовы стать мировыми лидерами в области ИИ, больших данных и машинного обучения.