17-летний парень выкладывает пост в соцсети и пишет красными буквами: «Долой хунту, полициократия не пройдет».

Иван Шилов ИА REGNUM Лидер режима «черных полковников» в Греции Георгиос Пападопулос

Другой, 20-летний парень, стоя на площади, с чашкой капучино в одной руке и баллончиком спрея в другой, писал на стене лозунг «Хунта уйдет».

На больших, массовых и обнадеживающих демонстрациях общественного движения и активных граждан раздаются лозунги в стиле «Долой хунту».

Хунта, стало быть.

Довольно большая часть населения, в основном молодежь, считает, что у нас сейчас хунта. Точно так же они думали, когда у власти в Греции была СИРИЗА или когда у нас было правительство Самараса.

Каждый раз, когда происходят очередные инциденты, всякий раз, когда раскрывается произвол полиции, появляются люди, которые верят, что мы живём при хунте. Многие считают нормальным и неопасным кричать: «У нас хунта, мы должны с ней бороться!».

Для многих даже исторически приемлемо верить, что хунта не закончилась в 1973 году, и выкрикивать это в качестве лозунга во время протестов.

Знаете ли вы, что такое хунта, — все вы, кто хватает это слово и вставляет его туда, где оно вас настигнет? Знает ли ребенок, научил ли его отец, что такое диктатура? Что такое права человека и что значит их нарушать? Читал ли он про хунты, которые в настоящее время существуют в мире, чтобы точно узнать, что означает это слово? Да никогда. Он подобрал слова, которые услышал от пожилых. Потому что слово «хунта» имеет большой политический и социальный вес для Греции.

Олаф Тауш Остров-тюрьма для политических заключённых Ярос

Наша страна очень тяжело пережила семилетие хунты. С погибшими, преследованиями, несвободой, нарушениями прав человека, полициократией, разрушением экономики и, наконец, потерей греческой территории, если мы можем охарактеризовать независимый Кипр как часть эллинизма.

Пусть все, кто говорят о хунте, откроют любую книгу, пусть посмотрят любой документальный фильм. Чтобы увидеть, что такое Пападопулос, Паттакос, Иоаннидис и чем они занимались, а затем уже говорить о хунтах и полицейских демократиях. Одно дело протестовать против насилия со стороны полиции, протестовать против него — правильно, и совсем другое — говорить без разбора о хунтах. Узнайте, что такое хунта, а потом поговорите. Потому что хунта — это не десяток копов, которые совершают подлости и избивают граждан. За что, конечно же, должны быть отправлены в отставку или в тюрьму.

Одно дело — феномен полицейского насилия сегодня или при прежнем правительстве, и другое — хунта в полном смысле этого слова. Политики, и особенно значительная часть левых, несут тяжелую ответственность за историческое преступление, которое происходит каждый раз, когда общество вскипает. За эти крайние голоса, которые внушают ненависть и раздор даже маленьким детям, но не учат их тому, что такое хунта на самом деле.

Пусть спросят всех, кто живет сегодня и пережил годы семилетней диктатуры. К сожалению, не получится спросить Алеко Панагулиса, Спироса Мустаклиса, Периклиса Коровесиса или всех невидимых героев, которых пытали в подвалах Бубулины. Так что давайте кое-что проясним.

Хунта закончилась в 1973 году, к счастью для Греции. Сегодня могли бы существовать — или существуют — отголоски фашизма и хунты. Вырезание корней этого явления в обществе и администрации (и полиции), возможно, не было проведено должным образом. Могут существовать и в большом количестве копы, которые заслуживают особого контроля или увольнения, потому что считают насилие допустимым. Но в этом и есть большая разница между демократией и хунтой. В нашем государстве никто не терпит государственного насилия, он его осуждает, может обратиться в суд, где будет подтверждена его правота. А при хунте ему бы просто постучали в дверь и на этом всё кончилось. Он был бы потерян для близких. А коп мог бы и арестовать, и избивать людей просто потому, что ему это нравилось. Или этого недовольного отправили бы в места не столь отдаленные на «перевоспитание».

(сс) George Groutas Монумент жертвам восстания в Афинском политехническом университете

Так что нет. У нас нет хунты, нет при «Новой демократии», как не было при СИРИЗЕ. Да, у нас есть явления полицейского произвола, с которыми необходимо бороться. И да. К сожалению, мы совершенно неисторичны, потому что путаем напряженные моменты современной истории с текущими ситуациями. И мы все несем ответственность за детей на площади, которые выкрикивают лозунги «Долой хунту».

Мы все несем ответственность за раскол, который возвращается в общество и, безусловно, является разрушительным для него.