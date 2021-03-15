«2034: Роман о следующей мировой войне». Триллер и не утопия — The Hill
Новый триллер «2034: Роман о следующей мировой войне» рассказывает вымышленную и футуристическую, но жутко правдоподобную историю о том, как Соединенные Штаты могли оказаться в Третьей мировой войне. Эта история происходит более чем через десять лет от дня сегодняшнего, и описанный глобальный конфликт является результатом серии стратегических ошибок и отсутствия дальновидности со стороны Соединенных Штатов, а также напряженности в отношениях с нашими противниками, достигшей критической точки.
Роман написан бывшими военными офицерами Эллиотом Акерманом и Джеймсом Ставридисом. Он рассказывает нервирующую и захватывающую историю о будущем, которого должны бояться все американцы, а именно о сценарии, в котором Соединенные Штаты оказываются ослабленной державой в мировой войне против наших самых опасных и недемократических противников.
Джеймс Ставридис — отставной адмирал ВМС США. Бывший главнокомандующий Южным командованием США (2006—2009), командующий Европейским командованием Вооружённых Сил США и Верховный главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе (2009—2013).
Эллиот Акерман — писатель, служил восемь лет в морской пехоте США, был офицером пехоты, офицером специальных операций. Он служил в нескольких командировках на Ближнем Востоке и в Юго-Западной Азии. Будучи командиром группы специальных операций Корпуса морской пехоты, он был главным боевым советником афганского батальона коммандос численностью 700 человек, ответственного за операции по захвату высокопоставленных лидеров талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Он также возглавлял взвод из 75 человек, который помогал в операциях по оказанию помощи в Новом Орлеане после ураган «Катрина».
Книга служит предостережением нашим лидерам и чиновникам национальной безопасности, а также говорит о современной правде, о высокомерии и отсутствии стратегического предвидения. В романе критикуются Соединенные Штаты за то, что наши самые разрушительные кризисы национальной безопасности в современной истории, а именно теракты 11 сентября и пандемия коронавируса, могли бы быть смягчены более тщательным предварительным рассмотрением угроз, с которыми мы столкнулись.
Один китайский адмирал в книге утверждает, что у американцев есть «моральная уверенность» и «беспечный оптимизм», которые «подорвали их в этот момент, когда они изо всех сил пытались найти решение проблемы, которую они не понимали». В этой истории Соединенные Штаты находятся в мировой войне против китайского государства, связанного с Россией и Ираном, а кибер-тактика и возможности искусственного интеллекта у противника намного превосходят возможности Соединенных Штатов. Инициатива «Пояс и путь», нынешняя стратегия развития инфраструктуры для Китая, направленная на инвестиции в более чем 70 стран и международных групп, стала мощной глобальной инициативой, которая укрепила его альянс с агрессивным и осмелевшим Ираном.
Кроме того, в Соединенных Штатах есть политически независимый президент, администрация которого не умеет заглядывать за угол и допускает ряд тактических ошибок. Это приводит к нескольким морским конфликтам, ведущим к полномасштабной мировой войне. С точки зрения китайских военных чиновников, руководители Соединенных Штатов несут ответственность за падение страны. «Дерегулирование, которое привело к такому большому количеству инноваций и экономической мощи, теперь стало слабостью, — говорит один из китайских чиновников министерства обороны. — Американцы доказали свою неспособность организовать централизованную киберзащиту».
Я уже писал об угрозе оси между Китаем и Россией. Китай и Россия вместе с их высокоразвитыми способностями манипулировать данными, проникать в высокозащищенные сети и даже проникать в наши избирательные системы являются ведущими игроками в кибервойне в мире. Разведывательное сообщество Соединенных Штатов утверждает, что эти две страны «представляют наибольшую угрозу шпионажу и кибератакам» для национальной безопасности. Это суждение, которое сейчас считается кристально ясным.
Роман «О следующей мировой войне» — приятное, драйвовое, но важное чтение. Хотя это вымышленное произведение, оно ни в коем случае не утопично. Он описывает пугающе правдоподобный путь к мировой войне. Как сказал Акерман в недавнем интервью Jewish insider, эта книга служит предостережением о том, как Соединенные Штаты могут «идти к войне, как лунатики».
Лично я неравнодушен к этому роману по нескольким причинам. Одна из них — личная связь. Акерман и Ставридис — мои друзья, и, что гораздо важнее, у каждого из них есть необычное и совершенное резюме. Акерман является автором бестселлеров и написал ряд признанных романов. Он также бывший морской пехотинец, отслуживший пять командировок в Ираке и Афганистане, где получил Серебряную звезду, Бронзовую звезду и Пурпурное сердце.
Ставридис — отставной четырехзвездочный морской офицер Соединенных Штатов, возглавлявший Организацию Североатлантического договора в глобальных операциях в качестве верховного главнокомандующего союзниками с 2009 по 2013 год. Он отвечал за Сирию, Ливию, Балканы и Афганистан, а также за борьбу с пиратством и кибербезопасностью. Он также служил главой Южного командования Соединенных Штатов и заслужил более 50 медалей за свою военную карьеру.