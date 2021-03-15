Новый триллер «2034: Роман о следующей мировой войне» рассказывает вымышленную и футуристическую, но жутко правдоподобную историю о том, как Соединенные Штаты могли оказаться в Третьей мировой войне. Эта история происходит более чем через десять лет от дня сегодняшнего, и описанный глобальный конфликт является результатом серии стратегических ошибок и отсутствия дальновидности со стороны Соединенных Штатов, а также напряженности в отношениях с нашими противниками, достигшей критической точки.

Иван Шилов ИА REGNUM

Роман написан бывшими военными офицерами Эллиотом Акерманом и Джеймсом Ставридисом. Он рассказывает нервирующую и захватывающую историю о будущем, которого должны бояться все американцы, а именно о сценарии, в котором Соединенные Штаты оказываются ослабленной державой в мировой войне против наших самых опасных и недемократических противников.

U.S. Department of Defense Джеймс Ставридис

Книга служит предостережением нашим лидерам и чиновникам национальной безопасности, а также говорит о современной правде, о высокомерии и отсутствии стратегического предвидения. В романе критикуются Соединенные Штаты за то, что наши самые разрушительные кризисы национальной безопасности в современной истории, а именно теракты 11 сентября и пандемия коронавируса, могли бы быть смягчены более тщательным предварительным рассмотрением угроз, с которыми мы столкнулись.

Один китайский адмирал в книге утверждает, что у американцев есть «моральная уверенность» и «беспечный оптимизм», которые «подорвали их в этот момент, когда они изо всех сил пытались найти решение проблемы, которую они не понимали». В этой истории Соединенные Штаты находятся в мировой войне против китайского государства, связанного с Россией и Ираном, а кибер-тактика и возможности искусственного интеллекта у противника намного превосходят возможности Соединенных Штатов. Инициатива «Пояс и путь», нынешняя стратегия развития инфраструктуры для Китая, направленная на инвестиции в более чем 70 стран и международных групп, стала мощной глобальной инициативой, которая укрепила его альянс с агрессивным и осмелевшим Ираном.

Кроме того, в Соединенных Штатах есть политически независимый президент, администрация которого не умеет заглядывать за угол и допускает ряд тактических ошибок. Это приводит к нескольким морским конфликтам, ведущим к полномасштабной мировой войне. С точки зрения китайских военных чиновников, руководители Соединенных Штатов несут ответственность за падение страны. «Дерегулирование, которое привело к такому большому количеству инноваций и экономической мощи, теперь стало слабостью, — говорит один из китайских чиновников министерства обороны. — Американцы доказали свою неспособность организовать централизованную киберзащиту».

Я уже писал об угрозе оси между Китаем и Россией. Китай и Россия вместе с их высокоразвитыми способностями манипулировать данными, проникать в высокозащищенные сети и даже проникать в наши избирательные системы являются ведущими игроками в кибервойне в мире. Разведывательное сообщество Соединенных Штатов утверждает, что эти две страны «представляют наибольшую угрозу шпионажу и кибератакам» для национальной безопасности. Это суждение, которое сейчас считается кристально ясным.

Defense.gov Кибербезопасность США

Роман «О следующей мировой войне» — приятное, драйвовое, но важное чтение. Хотя это вымышленное произведение, оно ни в коем случае не утопично. Он описывает пугающе правдоподобный путь к мировой войне. Как сказал Акерман в недавнем интервью Jewish insider, эта книга служит предостережением о том, как Соединенные Штаты могут «идти к войне, как лунатики».

Лично я неравнодушен к этому роману по нескольким причинам. Одна из них — личная связь. Акерман и Ставридис — мои друзья, и, что гораздо важнее, у каждого из них есть необычное и совершенное резюме. Акерман является автором бестселлеров и написал ряд признанных романов. Он также бывший морской пехотинец, отслуживший пять командировок в Ираке и Афганистане, где получил Серебряную звезду, Бронзовую звезду и Пурпурное сердце.

Ставридис — отставной четырехзвездочный морской офицер Соединенных Штатов, возглавлявший Организацию Североатлантического договора в глобальных операциях в качестве верховного главнокомандующего союзниками с 2009 по 2013 год. Он отвечал за Сирию, Ливию, Балканы и Афганистан, а также за борьбу с пиратством и кибербезопасностью. Он также служил главой Южного командования Соединенных Штатов и заслужил более 50 медалей за свою военную карьеру.