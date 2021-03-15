



Иван Шилов ИА REGNUM Пресса Ватикана

Папа Римский Франциск подвел итоги своего визита в Ирак, передает Vatican News (Ватикан). «Иракский народ имеет право жить в мире», — подчеркнул понтифик. Ирак разрушен войной, а война — это «чудовище», которое со сменой эпох меняет облик, продолжая пожирать человечество. Папа вновь задался вопросом о том, кто продает оружие в Ирак и в другие страны: «Я хотел бы получить ответ на этот вопрос». И добавил: «Но ответом войне не может быть другая война, ответом оружию не может быть другое оружие». Ответ войне — братство, и именно поэтому в ходе своей поездки Франциск встречался и молился вместе с христианами, мусульманами и представителями других религий в Уре Халдейском, на земле Авраама. Послание братства прозвучало и из Багдада, где состоялась встреча с католиками в сирокатолическом кафедральном соборе, орошенном кровью 48 мучеников. Послание братства доносилось из Мосула и Каракоша, из мест, превращенных в руины ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Древняя самобытность этих городов была уничтожена, и теперь мусульмане приглашают христиан вернуться и вместе отстроить церкви и мечети. Вот где можно найти братство, отметил понтифик и обратился к иракцам в изгнании: «Обращаясь к многочисленным иракцам-эмигрантам, я хотел бы сказать: вы оставили всё, как Авраам; храните же, как он, веру и надежду и будьте созидателями дружбы и братства там, где вы находитесь. И если можете, то возвращайтесь».

Папа Франциск хочет спасти ближневосточное христианство. Об этом в интервью Crux (Денвер, США) заявил секретарь Святого престола по отношениям с государствами архиепископ Пол Галлахер. Исход христиан с Ближнего Востока — Ирака, Ливана, Сирии — это серьезный вызов будущему христианства, и это геополитическая проблема, потому что христиане всегда были там, они всегда играли определенную роль среди других общин, более крупных и более могущественных общин, отметил архиепископ. По его мнению, если христианство лишится своих «ближневосточных корней», это будет иметь очень серьезные последствия — оно станет не «живым сообществом, а музеем», что заметно сегодня на примере Северной Африке, где историческое присутствие христианства стало частью прошлого. Ватикан работает с международным сообществом, в частности с дипломатическим корпусом в Риме. Галлахер напомнил, что после «вторжения в Ирак» численность христиан сократилась с 1,3 — 1,5 миллиона до примерно 250 тысяч. Издание считает, что секретарь имел в виду вторжение США в Ирак в 2003 году. Вместе с тем, отвечая на вопрос, просил ли кто-нибудь папу Франциска не упоминать США во время его поездки в Ирак, архиепископ заявил: «Я не думаю, что такое когда-либо возникало».

Romreise Karin Kneissl Пол Ричард Галлахер

Директор по проектам международной папской организации «Помощь Церкви в нужде» (ACN) Регина Линч считает, что визит папы Франциска изменил отношение иракского общества к христианам, сообщает Kath.net (Линц, Австрия). Они понимают, что христиане — это не прибывшие с Запада гости, а часть страны и региона, добавила Линч. Она надеется теперь предпринять дальнейшие шаги для улучшения положения христианского меньшинства. Линч назвала особенно важной встречу понтифика с «главой шиитов Ирака, великим аятоллой Али аль-Систани». Сейчас, по ее словам, важно использовать внимание, которое привлек Ирак вследствие визита папы. «Я надеюсь, что это побудит международное сообщество помочь в Ираке, потому что остались огромные проблемы», — отметила Линч. Многие христиане опасаются возвращения ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Иракское правительство, считает Линч, должно обеспечить безопасность людям — заменить ополченцев эффективной полицией и предоставить возвращающимся в свои дома христианам экономические перспективы. Линч надеется, что худшее для христиан закончилось: «Я разговаривала с сиро-католическим архиепископом Эрбиля Низаром Семааном. Он уверен, что по крайней мере в Иракском Курдистане христиане останутся».

Австрийский эксперт по Ближнему Востоку Томас Шмидингер дал положительную оценку поездки папы Франциска по Ираку, информирует KATHPRESS (Вена, Австрия). По его словам, визит понтифика «определенно укрепил те силы в Ираке, которые заинтересованы в превращении его в современное государство для всех граждан и преодолении сектантства». Присутствие Франциска также стало «укреплением религиозных меньшинств, включая христиан, но и тех мусульман, которые хотят преодолеть конфессиональные разделения, раздиравшие Ирак на протяжении последних 15 лет». Хотя, как заметил Шмидингер, некоторые мусульмане «резко критиковали визит папы», назвав это «вмешательством извне». По его словам, пребывание Франциска в Эрбиле вызвало у мусульман Иракского Курдистана больше споров, чем аналогичное пребывание понтифика на юге Ирака. Эксперт считает, что на юге встреча понтифика с аятоллой аль-Систани сделала это большим событием для местных шиитов, в то время как исламистские силы в Иракском Курдистане отнеслись к папе гораздо более критически.

Agenzia Fides (Ватикан) оценило реакцию турецкой прессы на визит папы Франциска в Ирак. Агентство отмечает, что некоторые издания высказали критические оценки, «сформированные предрассудками относительно природы Католической церкви и роли Святого престола в региональных и глобальных кризисах». Так, проправительственная газета Yeni Safak обвинила Ватикан в «пассивности» по таким чувствительным вопросам, как «израильская оккупация Палестины» или ограничение «призывов к молитве» во время вторжения в Ирак в 2003 году. Неудовольствие вызвал и прежний визит папы Франциска в Объединенные Арабские Эмираты, поскольку эта страна «вовлечена в конфликты» по всему Ближнему Востоку, от Сомали до Йемена, от Сирии до Ливии. Хотя газета упустила тот факт, что во многих из перечисленных конфликтных сценариев присутствует военное участие Турции, страны, которую посещал Франциск, а также папы Бенедикт XVI, Иоанн Павел II и Павел VI. Газета Hurriyet опубликовала комментарий, в котором автор задается вопросом: «Где был папа, когда в Ираке происходили массовые убийства, когда американские самолеты сбрасывали бомбы на Багдад, когда Ирак был стерт с лица земли под предлогом «экспорта демократии»?» Профессор Озджан Гюнгёжь из Университета Анкары в статье «Стратегия визита папы в Ирак» утверждает, что поддержка христиан является приоритетом с целью «христианизации региона». Даже встреча Франциска с великим аятоллой аль-Систани изображается как попытки усилить внутренние конфликты между шиитами. Также профессор критикует якобы недостаточную чувствительность пап Римских к страданиям мусульманских общин на Ближнем Востоке. Между тем накануне визита папы Франциска посол Турции при Святом престоле Лютфулла Гекташ в интервью, опубликованном турецкими СМИ, высоко оценил потенциальный позитивный вклад поездки понтифика в Ирак «в стабильность региона», а также представил Турцию как «страну, которая подчеркивает важность стабильности в регионе при каждом удобном случае».

Офис великого аятоллы аль-Систани Встреча папы Франциска и великого Аятоллы аль-Систани

Администрация президента США Джо Байдена приветствовала визит папы Франциска в Ирак, но будет ли этого достаточно? Этим вопросом задается NationalCatholicRegister (Айрондэйл, США). Президенту рекомендуют предпринять два важных шага, чтобы показать пережившим геноцид, что он стоит на их стороне. Во-первых, Байден наряду с госсекретарем США Энтони Блинкеном должен уделять приоритетное внимание религиозной свободе и заботе о преследуемых. И речь не только об иракцах, уйгуры в Китае, которые являются жертвами санкционированного государством геноцида, о чём папа Франциск, несомненно, мог бы сказать больше, заслуживают внимания США, а их преследователи заслуживают осуждения. Во-вторых, необходимо как можно скорее назначить посла по особым поручениям по вопросам международной религиозной свободы. Понтифик во время своего визита умолял христиан Ирака оставаться полными надежды. Свидетельство этих христианских мучеников, несомненно, является яркой свечой для Ирака и за его пределами. Теперь дело за президентом Байденом, который любит напоминать нам о том, как много значит для него его вера.

Институт стратегии и политики Newlines (Вашингтон, округ Колумбия) опубликовал новый доклад о положении уйгуров в Китае, пишет CatholicNewsAgency (Инглвуд, США). В нём заявляется, что китайские власти создали в Синьцзяне огромную сеть лагерей якобы для «перевоспитания» и «предотвращения терроризма», куда отправляют уйгуров-мусульман. «В настоящем докладе делается вывод о том, что КНР несет ответственность на уровне государства за геноцид против уйгуров в рамках Конвенции 1948 года о предупреждении геноцида и наказании за него», — говорится в документе. Министр иностранных дел Китая Ван И назвал обвинение в геноциде «абсурдными» и заявил, что доклад является «слухом, сфабрикованным со скрытыми мотивами и полным лжи».

Сотни казахов и тюркских мусульман присоединились к десяткам уйгурских женщин, которые устроили акции протеста перед китайскими дипломатическими представительствами в Алма-Ате и Стамбуле в Международный женский день — 8 марта, рассказывает UCA News (Гонконг, Китай). Большинство протестующих уйгурок либо потеряли своих близких, либо бежали из Синьцзяна, где тысячи уйгурских мусульман содержатся в так называемых лагерях содержания.

AsiaNews (Рим, Италия) обращает внимание на заявление главы МИД Китая Вань И, который в кулуарах ежегодного заседания Всекитайского собрания народных представителей призвал Пекин «объединить постколониальные нации». Как отмечает издание, министр «стряхнул пыль со старого маоистского лозунга, чтобы обозначить внешнеполитические цели своей страны». Эксперты предполагают, что Пекин таким образом пытается сломить или ослабить антикитайский фронт, который выстраивают США. КНР намерена создать свою собственную глобальную сферу влияния, одновременно сокращая американскую сферу влияния. По словам Ван И, китайское правительство не хочет сеять раздор между ЕС и США, но выступает за «стратегическую автономию» Европы. Упоминая о рисках «внешнего вмешательства», министр заявил, что Китай должен сотрудничать с Россией в борьбе с возможными новыми «цветными революциями». Однако многие эксперты отмечают, что Пекин сталкивается с серьезными проблемами в построении собственной сферы влияния, как это видно в случае с недавним переворотом в Мьянме, где военные свергли правительство Аун Сан Су Чжи, с которым китайские лидеры установили прекрасные отношения.

Аунг Сан Су Чжи

Святой престол «разочарован» докладом Совета по правам человека, передает Vatican News (Ватикан). Ватикан в лице архиепископа Ивана Юрковича, постоянного наблюдателя при ООН и других международных организациях в Женеве, выразил обеспокоенность и разочарование в связи с новым докладом о свободе религии, представленном на 46-й сессии Совета ООН по правам человека. Доклад был сосредоточен на исламофобии, и в нём нет никаких упоминаний о других многочисленных группах верующих, которые во всём мире становятся жертвами ненависти, дискриминации и преследований. По мнению Святого престола, исключительное внимание на одной религиозной группе сопряжено с риском разногласий и поляризации международного сообщества. Признавая значительную работу, проделанную докладчиком, Юркович отметил, что следует осудить все акты религиозной нетерпимости и преследований, поскольку предложенный в докладе метод может сам стать изощренной формой дискриминации.

В Москве состоялась презентация русского издания энциклики папы Франциска Fratelli tutti («Все — братья»), сообщает Terrasanta.net (Милан, Италия). Перевод сделан российскими мусульманами, что является еще одним шагом вперед в диалоге между верующими. Однако есть и политические причины, которые следует учитывать. Ислам является второй наиболее распространенной религией в России, насчитывая не менее 20 миллионов верующих и 8000 мечетей. Вместе с тем Кремль в течение многих лет проводит умелую политику расширения своего влияния на Ближнем Востоке. Только подумайте об отношениях, выстроенных Москвой со странами, которые часто соперничают друг с другом — Турцией, Ираном, Саудовской Аравией, Сирией, Египтом, Израилем. В этой комплексной политике, которая носит одновременно дипломатический, экономический и военный характер, Россия часто представляла себя (особенно в случае с Сирией, но также и Израилем) как христианское государство, приверженное защите и поддержке христиан Ближнего Восток. Разрядка и диалог между центром христианства, представленным папой Франциском, и мусульманским миром в целом и российским исламом в частности могут лишить аргументов многие политические спекуляции и оправдания насилия. И, в конечном счете, это будет способствовать созданию культуры мира, которая, безусловно, запущена «сверху», но которая может процветать только в том случае, если имеет поддержку «снизу».

L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa (Рим, Италия) анализирует опасное перетягивание каната между Европой и Россией. Эти отношения традиционно играли центральную роль в истории нашего континента. Падение советского режима привело к расширению Евросоюза, хотя и не смогло обеспечить мирных отношений с древней Россией. Сегодняшняя Европа отчасти отражает мечту генерала де Голля о великой Европе «от Атлантики до Урала», Европе, которая должна «дышать двумя легкими», как говорил папа Иоанн Павел II. Но это видение — от Атлантики до Урала — в основе своей западное, нереалистичное. Урал никогда не был ни политической границей, ни естественной границей, ни даже препятствием, стоящим между народами. Вопрос о границах/пределах Европы имеет фундаментальное значение. Он затрагивает важнейшую нерешенную проблему взаимоотношений России с Западной Европой, римского католицизма и Православной церкви, различных концепций суверенной власти, прав человека и идеи государственности. Россия — великая империя, европейская и одновременно азиатская держава, которая не может смириться с упадком. Давайте вспомним Олимпийские игры в Сочи в 2014 году. Россия озвучила свою интерпретацию собственной истории, своего собственного величия, над которой должны задуматься лица, принимающие решения в Евросоюзе, чтобы понять позицию Москвы. Российские лидеры, будь то правительство или верные Православной церкви, чувствуют себя несколько осажденными Западом, стремящимся навязать свои моральные ценности, свою военную мощь, свои экономические модели. Русофобия широко распространена в западном обществе, она вызывает многочисленные обвинения и споры, особенно по поводу прав человека, авторитаризма и военных угроз. Однако на карту поставлена стабильность континента в целом. По этой причине как российские, так и западные лидеры, принимающие решения, должны стремиться признать исторические сложности и тот факт, что понимание истории позволяет понять основные аргументы обеих сторон и не занимать догматические позиции, которые неизбежно приводят к конфронтации и в конечном итоге к конфликту.

Kremlin.ru Владимир Путин

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; агентства Конференции католического епископата США Catholic News Service; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты NationalCatholicRegister; североамериканского католического портала Crux; журнала иезуитов США America; британского католического портала TheTablet; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix; французского католического журнала Famille Chrétienne; сети азиатских католических информационных агентств UCA News; польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; портала Католической церкви в Белоруссии Catholic.by; Информационный ресурс Украинской греко-католической церкви; украинского католического портала CREDO; российского католического портала Рускатолик.рф; российской католической газеты «Сибирская католическая газета».