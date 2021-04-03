В Оренбурге соцсети и мессенджеры кипят от негодования, обсуждая пожар на ул. Ленинской в усадьбе Городисского, которая является объектом культурного наследия, и всплывшие подробности об аренде и самом арендаторе.

Иван Шилов ИА REGNUM Оренбург

По данным ГУ МЧС по региону, вечером 12 марта произошло возгорание административного неэксплуатируемого здания. Огонь повредил кровлю, стены, потолочное перекрытие на общей площади 50 квадратных метров. На тушение пожара ушло почти два часа. Пострадавших и погибших нет. Предположительной причиной возгорания назван недостаток конструкции и изготовления электрооборудования.

В свою очередь, в соцсетях появилась информация — арендатор дома заявил о том, что пожара не было, а имели место учения. Однако ГУ МЧС не давало опровержения ранее распространенной информации, а оренбуржцы заявили, что возле дома долгое время чувствовался запах гари.

Пожар на ул. Ленинской в усадьбе Городисского

Когда пользователи интернета начали вдаваться в подробности, то всплывшие детали породили новый виток возмущения. Горожане выяснили, что усадьба сдана в аренду АНО «Евразийский творческий союз художников и реставраторов». Договор, заключенный с Областным имущественным фондом, предполагает безвозмездное пользование с обременением реставрацией. Руководителем организации значится Тэффи Милановна Ротшильд. Оренбуржцы недоумевали по поводу громкой фамилии и того, что в усадьбу, похоже, великих денег не вкладывалось. Когда усадьбу начали активно эксплуатировать, реализуя арт-проекты, то уже после первых экскурсий зазвучали тревожные прогнозы: при возросшей нагрузке здание может не выдержать — либо прогнившая балка рухнет, либо старая электропроводка аукнется пожаром.

Между тем телеграм-канал Lysenok сообщил результаты своего расследования, согласно которым Тэффи Милановна Ротшильд и хозяйка салона «Золотое кольцо» Татьяна Я. — одно лицо.

«Вообще гениально! Видимо, мало кто знал, что Я. Татьяна Николаевна официально стала Ротшильд Тэффи Милановной. Для всех она осталась Я. Татьяной, ведь никто не проверял у нее паспорт)))) На все вопросы по творческому союзу отсылала к Ротшильд Тэффи, т. е. к самой себе. И деньги там же — Ротшильды же!!! Смешно, если бы не было так печально! Это дело или психиатров, или кого-то другого», — оставил комментарий пользователь соцсети.

Горожане заговорили о сомнительной репутации арендатора и о том, что с участников мероприятий, которые проводились в усадьбе, собирались деньги, но чеки не выдавались. А мероприятий прошло немало. Усадьба имела популярность: в ней устраивали фотосессии, гадания, девичники, экскурсии. Краевед Глеб Десятков в своей книге «Легенды старого Оренбурга» посвятил целую главу адвокату Городисскому. До революции Евсей Городисский проложил под землей узкоколейку, купил за границей электрическую тележку и катал по ней от своего дома до соседней улицы экзальтированных дам. На стенах дома еще сохранились фрески.

Фрески

Однако дом нуждается в реставрации. Когда в усадьбе закипела жизнь, то оренбуржцы обрадовались, рассчитывая, что историческое здание приведут в порядок. Однако реальность вновь вернула горожан в состояние негодования.

Тоннель по которому перемещалась электрическая тележка

«Эксплуатируют чувство любви жителей города к историческому центру, к его старинным уникальным зданиям, к истории и внаглую, цинично, выдергивают, как зубы, то красивейшую ограду балкона, то цельные крепкие гранитные ступени, то декор с кровель, то прекрасные дутые стекла окон, то кирпич с клеймами внаглую аккуратно выдергивают…», — считает пользователи соцсети Галина Е.

Журналист Дарья Беликова в своем аккаунте в Фейсбуке отметила, что, в случае существования системы сдержек в лице минкульта, инспекции госохраны и общественных организаций, такого бы не происходило. «Но поскольку всем плевать, то имеем следующее: мутных собственников, пожар (хоть и незначительный), мероприятия в аварийном здании с флёром тантрических удовольствий и некий план реставрации, который я оставляю тут на долгую память всем нам», — оставила она запись в соцсети.

В ответ горожане отмечают, что минкульту и министерству архитектуры не до усадьбы Городисского, они заняты поисками проекта облицовки гранитом спуска к Уралу, который ремонтируют неоднократно с 2017 года, и инвесторов для реставрации здания на Советской, где учился Юрий Гагарин. Добавим, за этот памятник архитектуры горожане ведут давно борьбу и опасаются, что под благовидным предлогом здание разрушат.

«Время бездарностей и дармоедов… имитирующих внимание, заботу, бурную деятельность. Бесконечные совещания, круглые столы, форумы… А по факту — запредельный опофигизм», — оставил свое мнение в соцсети Владимир А.

«Мне горько от бессилия и жалости, когда вижу, в каком состоянии сокровища старой застройки и как всё развивается. Скорбно стоим у постели умирающего, которому некому помочь», — сказала Елена Л.

«Помочь ещё можно, только тот, кто должен помогать, похоже, совсем не заинтересован в выздоровлении больного», — ответила краевед Наталия Ермашова.

Оренбуржцы считают, что давно пришло время для того, что правоохранители плотно занялись ситуацией с историческими домами. Бездействие властей и махинации с этими объектами требуют пристального внимания и реакции силовиков. По мнению горожан, варварское отношение к истории тянет на уголовные дела.

Пока же о проверке заявила прокуратура. Прокурор области Руслан Медведев поручил прокурору Оренбурга провести проверку в связи с пожаром, произошедшим вечером 12 марта 2021 года в административном неэксплуатируемом здании на ул. Ленинской.

«В ходе надзорных мероприятий предстоит проверить исполнение норм законодательства об охране объектов культурного наследия, соблюдение правил пожарной безопасности. Также ведомство даст оценку деятельности Инспекции государственной охраны объектов культурного наследия Оренбургской области и органов Госпожнадзора», — сообщила пресс-служба ведомства.