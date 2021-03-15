Предложение вице-спикера Госдумы РФ Игоря Лебедева (ЛДПР) на Олимпийских играх для команды из России использовать гимн СССР, вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане оставили свои комментарии 15 марта в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Олимпийские игры

«Да не думаю, что прокатит. Уже нашла коса на камень. Очень сложно будет выровнять положение. Нечего было сразу прогибаться», — считает Edgard S.

Многие пользователи поддержали инициативу Лебедева. По их видению, это будет отличной заменой гимну России на Олимпийских играх.

Duma.gov.ru Игорь Лебедев

«Отличный план! Первый шаг обратно в СССР! С опытом и знаниями! Я — за!» — поделилась своим мнением Margarita S.

Некоторые комментаторы предположили, что гимн СССР не пройдёт утверждение организаторов Игр. Люди уверены, что музыкальное произведение слишком сильно похоже на российский гимн.

Kremlin.ru Российский флаг на Олимпиаде

«Предложение хорошее, а дадут ли? Он им может очень сильно гимн России напоминать будет», — пишет Andreas M.

Нашлись и те, кто призвал устроить бойкот таким Олимпийским играм, на которых российской команде будет нельзя использовать гимн и символы своей страны.

«А не проще бойкотировать все эти игры и не унижаться?» — задаётся вопросом Волне Р.

Напомним, 14 марта вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР) в интервью «Спорт-Экспрессу» предложил использовать гимн СССР на Олимпийских играх для команды из России.