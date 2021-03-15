Расширенный доступ к банковской тайне, который получат налоговые органы Российской Федерации с 17 марта, стал поводом для появления множества комментариев среди пользователей интернета. Граждане выразили свои соображения 15 марта в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

«Сгорел сарай, гори и хата», — пишет Анна В.

Многие пользователи пришли к мнению, что расширение прав по предоставлению банковских данных граждан сыграет негативную роль, и частная информация будет чаще попадать в чужие руки.

«А не пора полицию нравов и медиков допустить в супружеские спальни? Личная жизнь каждого должна быть «как на ладони», — написал Виктор К.

Некоторые комментаторы оказались уверены, что в России всё равно уже нет никакой банковской тайны. Люди считают, что данные граждан есть у всех, кто хотел их получить.

Дарья Драй ИА REGNUM Клиент в банке

«В нашей стране есть банковская тайна? Я, допустим, обнаружила свои счета с остатками на них в постановлении ФССП, относительно совершенно другого человека. Каким образом они у них оказались? Причём 3 из 4 банков спокойно раскрыли банковскую тайну, и совершенно не считают себя виноватыми», — поделилась историей Елена И.

Нашлись и те, кто предположил, что в дальнейшем руководство страны предпримет попытку отмены наличных денег, чтобы осуществлять полный контроль над доходами граждан.

Дарья Драй ИА REGNUM Работа банка

«Следующим шагом станет отмена наличных, чтобы никто ничего не скрыл», — считает Julia J.

Напомним, 14 марта стало известно о том, что налоговые органы Российской Федерации с 17 марта получат расширенный доступ к банковской тайне. Власти пошли на это для повышения контроля за денежными потоками граждан и предприятий.