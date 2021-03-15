В России есть банковская тайна? — есть, но не для налоговой. Что дальше?
Расширенный доступ к банковской тайне, который получат налоговые органы Российской Федерации с 17 марта, стал поводом для появления множества комментариев среди пользователей интернета. Граждане выразили свои соображения 15 марта в социальной сети Facebook.
«Сгорел сарай, гори и хата», — пишет Анна В.
Многие пользователи пришли к мнению, что расширение прав по предоставлению банковских данных граждан сыграет негативную роль, и частная информация будет чаще попадать в чужие руки.
«А не пора полицию нравов и медиков допустить в супружеские спальни? Личная жизнь каждого должна быть «как на ладони», — написал Виктор К.
Некоторые комментаторы оказались уверены, что в России всё равно уже нет никакой банковской тайны. Люди считают, что данные граждан есть у всех, кто хотел их получить.
«В нашей стране есть банковская тайна? Я, допустим, обнаружила свои счета с остатками на них в постановлении ФССП, относительно совершенно другого человека. Каким образом они у них оказались? Причём 3 из 4 банков спокойно раскрыли банковскую тайну, и совершенно не считают себя виноватыми», — поделилась историей Елена И.
Нашлись и те, кто предположил, что в дальнейшем руководство страны предпримет попытку отмены наличных денег, чтобы осуществлять полный контроль над доходами граждан.
«Следующим шагом станет отмена наличных, чтобы никто ничего не скрыл», — считает Julia J.
Напомним, 14 марта стало известно о том, что налоговые органы Российской Федерации с 17 марта получат расширенный доступ к банковской тайне. Власти пошли на это для повышения контроля за денежными потоками граждан и предприятий.