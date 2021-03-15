Заявление лидера КПРФ Геннадия Зюганова о том, что в России нужно ввести повышенный налог на «подозрительно богатых» людей, вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение 14 марта в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Чиновники

Зюганов предложил ввести в России повышенный налог для «подозрительно богатых» в ответ на сообщения о том, что Минтруд РФ планирует перестать платить детские пособия «подозрительно бедным» семьям со слишком существенным по российским меркам имуществом.

«Рискну угадать без чтения статьи — налог для чиновников и депутатов. Думаю, что не будут они пилить сук, на котором сидят», — считает Николай Б.

Многие пользователи считают, что такая инициатива не найдёт широкой поддержки среди законодателей. Люди уверены, что налог станет проблемой для многих людей во власти.

«А может быть, надо просто хорошо проверять ближних и дальних родственников высокопоставленных чиновников? И если они не смогут объяснить, откуда у них вдруг появилась дорогая недвижимость и бизнес, то без налога всё конфисковать, а их самих посадить», — поделился своим мнением Сергей Ж.

Некоторые комментаторы считают, что появление такого налога не имеет смысла и лучше всего поручить ответственным органам выяснить, не являются ли доходы тех или иных граждан незаконными.

«Если подозрения есть по поводу легальности нажитого непосильным трудом, то разбираться с этим вопросом должны компетентные органы. А налог на подозрительное богатство попахивает коррупцией. Или тогда официально амнистируйте все капиталы. Вот думаю, слушали бы настоящие коммунисты нынешних, как бы прокомментировали?» — задаётся вопросом пользователь под псевдонимом «Дом Советов».

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Отдельные пользователи пришли к выводу, что Зюганов просто готовится к выборам в Госдуму РФ и поэтому заговорил о новых инициативах.

«Это обычный предвыборный популизм», — пишет Геннадий К.

Напомним, 14 марта лидер КПРФ Геннадий Зюганов написал в Telegram-канале, что в России нужно ввести повышенный налог на «подозрительно богатых» людей.