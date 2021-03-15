Заявление независимого польского эксперта по энергетике Анджея Щенсняка о том, что природный газ из России в Европу продолжал идти транзитом через Украину, а руководство страны брало его из газопроводов и придумало этому название «виртуальный реверс», вызвало обсуждение в интернете. Граждане оставили свои комментарии 14 марта в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ для Украины

«Сколько веревочка ни вейся, а финиш будет печальный!» — пишет Наталия Б.

Многие пользователи уверены, что при таком обмане на самом деле пострадал украинский народ, на который упали гигантские тарифы на газ.

«Простой народ жалко. «Буратины» наживаются, а люди страдают», — считает Татьяна Ф.

Некоторые комментаторы указали на то, что несмотря на майдан 2014 года, Украина не только не избавилась от коррупции и воровства, а наоборот, мошенничество выросло до невиданных масштабов.

«Вроде бы всех олигархов и воров там победили ещё в 2014-м на майдане. Откуда же такие схемы? Странно», — написал пользователь под псевдонимом «Дом Советов».

Нашлись и те, кто указал, что данная информация была и так всем известна. Люди уверены, что манипуляции Киева были крайне очевидными.

«А в чем тут укрохитрость? Все и так это знают. По этому вопросу они пускают пыль в глаза только сами себе», — поделился своим мнением Алексей С.

Напомним, 14 марта независимый польский эксперт по энергетике Анджей Щенсняк заявил в статье для Myśl Polska, что природный газ из России в Европу продолжал идти транзитом через Украину, а руководство страны брало его из газопроводов и придумало этому название «виртуальный реверс».