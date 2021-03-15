Уличные погромы, которые устроили участники протеста Black Lives Matter в бельгийском Льеже, а также действия полиции по разгону демонстрантов стали поводом для возникновения множества комментариев со стороны интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение 14 марта в социальной сети Facebook.

blu-news.org Полицейские

«Вот демократия! А чего послы всех стран молчат? Где санкции? Войска НАТО ввести!» — поделился своим мнением Андрей М.

Многие пользователи удивились, что европейские государства так рьяно осуждают российских силовиков за разгоны участников массовых незаконных уличных акций, в то время как они сами себе в этом не отказывают.

«Ждём заявление Госдепа о бельгийском тоталитаризме… Но не дождемся», — считает Андрей Н.

Некоторые комментаторы указали на то, что российской полиции можно теперь спокойно брать пример с европейского государства, где против незаконной акции протеста применяются различные спецсредства.

«Это они этим хотят показать, что будет дальше в России с митингами. Водомёты, газ с дубинками и шумовые гранаты», — пишет Юрий Л.

Нашлись и те, кто призвал мировое сообщество и средства массовой информации обратить своё внимание на жестокость, которую полиция Бельгия применила к протестующим.

«Толерантная Европа, не то, что Россия или Беларусь. Чего-то не слыхать, не видать европейских журналистов», — написала Райхана Б.

Напомним, 13 марта телеканал RTBF сообщил, что участники акции протеста Black Lives Matter в бельгийском Льеже устроили погромы, полиция применила для разгона водометы и слезоточивый газ.