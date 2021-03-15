



Иван Шилов ИА REGNUM

На фоне откровенных военных приготовлений к масштабной агрессии против народных республик Донбасса украинские власти, явно по наущению американских хозяев, открыли в собственном тылу еще и «второй фронт», на этот раз против Китая. На следующий день после приезда в Киев американского генерала Роджера Клутье, главы Объединенного командования сухопутных войск НАТО, совершившего провокационную поездку в оккупированную Украиной часть Донбасса, киевский режим резко активизировал противостояние с Пекином. Произошло это, случайно или нет, вокруг запорожского предприятия «Мотор Сич», одного из крупнейших в мире производителей вертолетных авиадвигателей, а также промышленных газотурбинных установок, поставляющего свою продукцию более чем в сотню стран мира. То, что именно США по инициативе официального Вашингтона втягивают Украину в одновременное противостояние с Москвой и Пекином, косвенно подтвердил шеф украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов. «Мы сегодня находимся в информационной войне с Российской Федерацией, которая имеет непосредственное отношение совместно с Китаем к попыткам захвата предприятия «Мотор Сич», — заявил высокопоставленный чиновник 12 марта в эфире передачи Савика Шустера.

Mixabest Административное здание ОАО «Мотор-Сич». Запорожье

Чтобы в полной мере понять цену вопроса, вспомним краткую историю этого конфликта с предварительным уточнением, что после 2014 года «Мотор Сич» разорвал военно-техническое сотрудничество с Россией под предлогом «интересов национальной безопасности», вынудив отечественный ОПК заняться импортозамещением. Тема «безопасности» является предметом спекуляций и сегодня, хотя на протяжении уже более чем двух десятилетий завод является публичным акционерным обществом (ПАО), и его акции свободно обращаются на рынке. А в 2015 году новые украинские власти, как бы признавая отсутствие особой секретности, вообще исключили его из перечня стратегических предприятий. Именно благодаря этому в следующем, 2016 году 56% акций «Мотор Сич» были выкуплены китайскими инвесторами из компании Skyrizon Aircraft Holdings. По мере роста заинтересованности властей Поднебесной в запорожских технологиях, доставшихся «Мотор Сич» еще от СССР, китайская компания плавно увеличила удельный вес своего контрольного пакета до 75%, передав его часть в залог под финансирование проекта соотечественникам в China Development Bank. В августе 2019 года документы на согласование сделки были поданы в украинский Антимонопольный комитет. И тогда «внезапно» выяснилось, что этим вопросом заинтересовались власти США. По тогдашней информации The Wall Street Journal, американская сторона посчитала недопустимым переход предприятия под китайский контроль. Такой вывод был сделан после посещения Украины группой специалистов американского Института оборонного анализа (!). Объектом ее внимания стали ключевые военные предприятия республики. По результатам «вышестоящей инспекции» запрет на китайские акции, подвесив их в неопределенности, наложила СБУ.

Mixabest Центральная проходная ОАО «Мотор-Сич». 2010

Ситуация вокруг «Мотор Сич» получила быструю динамику в конце 2020 года, когда китайцы, возмущенные невозможностью работать с предприятием, подали иск в международный арбитраж, обвинив Украину в «экспроприации их инвестиций и нарушении других прав, установленных межправительственным соглашением о поощрении и взаимной защите инвестиций». Фигурировавшая вначале сумма в 3,5 млрд долларов в дальнейшем увеличилась еще на 100 млн, достигнув неподъемной для Киева планки в 3,6 млрд. Ответчиком по иску выступает ряд украинских организаций, в том числе заварившее эту «кашу» с подачи американцев СБУ. Как подчеркнул главный акционер, по сути владелец Skyrizon Ван Цзин, «любые выступления или действия украинской стороны, направленные против китайских инвесторов, будут использоваться как доказательства в суде». На этом этапе с украинской стороны в игру вступил уже Владимир Зеленский, который в январе нынешнего года буквально из штанов выпрыгивал, чтобы выслужиться перед американцами, обратив на себя внимание нового президента Джо Байдена. Зиц-президент Украины, рейтинг которого летит в тартарары уже на протяжении почти полутора лет, ввел против китайских владельцев акций «Мотор Сич» санкции, которым, наряду с самой компанией Skyrizon и Ван Цзином, подверглись ее три «дочки» из Пекина и Гонконга. Эксперты быстро вычислили эту нечистоплотную игру, которую Вашингтон ведет руками Киева: заблокировав активы и операции китайских владельцев контрольного пакета, воспрепятствовать доступу инвесторов к технологиям, с помощью которых можно выйти на создание собственных авиационных двигателей. А на днях, как раз в процессе обострения в Донбассе, Украина сделала новый шаг по пути эскалации противостояния с КНР. Сначала, 4 марта, удочку забросил депутат президентской партии Давид Арахамия, пообещавший, что «Мотор Сич» будет национализирован, что соответствующий законопроект в Верховную раду внесут в ближайшие дни и что по этому вопросу планируются переговоры с китайскими собственниками. Пилюлю китайской стороне попытался «подсластить» глава украинской Торгово-промышленной палаты (ТППУ) Геннадий Чижиков. Рассыпавшись в комплиментах Китаю, который «с 2020 года — крупнейший торговый партнер Украины», а сама Украина тем временем «поддерживает и участвует в китайском проекте «Пояса и пути», он выболтал главную киевскую озабоченность: что в ответ Пекин заблокирует торговые связи. И начал на все лады расхваливать украинскую продовольственную продукцию, пустившись заодно в рассуждения о готовности экспортировать в Поднебесную не только сырье, но и готовые продовольственные товары. Так сказать, «разведка боем». Или прощупывание позиций противоположной стороны.

Спустя неделю, 11 марта, в дело вступила «тяжелая артиллерия» в лице упомянутого главы СНБО А. Данилова. Сначала он дал утечку, что всё будет решено «конституционным путем» и инвесторы, у которых забирают предприятие, «получат компенсацию». Вслед за ним, явно «по команде», слово взял замглавы президентской фракции в Раде Александр Корниенко, уточнивший, что законопроект о национализации «Мотор Сич» появится в течение двух-трех недель. И вот здесь у китайской стороны терпение лопнуло. В СМИ появилась информация о звонке посла КНР в Киеве Фань Сяньжуна главе президентского офиса Андрею Ермаку. Китайский дипломат предупредил старшего киевского чиновника, что участие в реализации американского плана обойдется Украине ухудшением двусторонних отношений. «Китайские инвесторы, — подчеркнул посол, — будут подавать в суд на Украину и требовать возмещения всех убытков, сумма которых превышает три миллиарда долларов». Что такое «ухудшение отношений», украинской общественности быстренько растолковали политологи, отметившие, что мечты ТППУ о новых рынках можно позабыть, и ни сельхозпродукция, ни другие статьи украинского экспорта Пекином больше востребованы не будут. «Мы требуем, чтобы Украина учла законные права китайских предприятий и инвесторов», — уже вполне публично, на брифинге в китайской столице, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Klimetin История продукции «Мотор Сич»

Почему так? Отметим, что китайская сторона очень долгое время, как видим, выжидала, надеясь, что в Киеве образумятся и перестанут плясать под американскую дудку. За несколько дней до активной фазы нынешнего кризиса в китайско-украинских отношениях тот же посол Фань протянул украинской стороне «оливковую ветвь», попытавшись склонить ее к взвешенным решениям. В развернутом интервью информагентству Синьхуа дипломат, упомянув о десятилетнем юбилее отношений стратегического партнерства и о взаимодействии Пекина и Киева в борьбе с коронвавирусом, выразил надежду на новые совместные импульсы к сотрудничеству. Властям Киева был предложена дилемма, намек на которую содержался уже в том, что интервью было дано китайскому, а не украинскому СМИ: «Сделайте нормальный выбор, прекратите участие в чужих интригах против Китая — и всё будет нормально». Почему этому совету не внял Зеленский, сказать сложно: чужая душа — потемки. Выскажем авторскую гипотезу, на которую наводит упомянутый пассаж главы СНБО Данилова о России, которая-де в борьбе за «Мотор Сич» чуть ли не стоит за спиной Китая. При любой зависимости, даже той, в которую впали от США киевские власти, у них остается пусть небольшой, но люфт выбора. В конце концов, имелся «тысяча и один сравнительно честный способ» попытаться не допустить технологических утечек, оговорив это с китайской стороной в соответствующих дополнительных протоколах. Но был выбран самый простой и тупой, «как кувалда», способ банального рэкета — отъема законной собственности. Видимо, американские хозяева спали и видели, как руками одиозного вассала унизить Китай, дав ему понять, что длина рук у Вашингтона такова, что достанет где угодно.

Какую же дилемму и как решили в Киеве? Сохранить отношения с Китаем попытались только не ценой недовольства США. А Вашингтон так важен украинским властям исключительно в свете предстоящего обострения конфликта в Донбассе. Не случайно экс-президент Леонид Кравчук, ставший относительно недавно украинским рупором в трехсторонней контактной группе по Донбассу, вместе с рядом должностных лиц правительства Украины, включая одного вице-премьера, главу МИД, а также посла в США хлопочет о подключении американской стороны к урегулированию в Донбассе. Расчет простой: если США войдут, скажем, в нормандский формат, и после этого грянет «горячая» фаза конфликта, Россия, опасаясь столкновения с американцами, от помощи народным республикам воздержится. Кравчук так и брякнул: «Потому что Россия имеет такой характер — она никогда не слушает тех, кого она не боится». Кто сказал Кравчуку, что Россия боится США, и, главное, что США не боятся Россию, учитывая примерный паритет ядерных потенциалов, — в данном случае уже второй вопрос. Америка нужна украинским властям как пугало для России, и именно это, как, видимо, считают в Киеве, развязывает правящему националистическому режиму руки для блицкрига против ДНР и ЛНР. Потому и указания Вашингтона по «Мотор Сич» этот режим выполнил безоговорочно, не считаясь с издержками на китайском направлении. Что же касается отношений с Пекином, то традиционно понимаемая «украинская хитрость», скорее всего, заключается в хорошей мине при плохой игре. Для чего и отрядили шефа ТППУ сделать китайской стороне как можно больше комплиментов, наобещать с три короба и обвести вокруг пальца. Дескать, хотели как лучше…

Только в этой модели поведения имеется существенный пробой. Слишком далека Украина от Востока, слишком провинциальной и местечковой, хуторской является ее «элита», чтобы в полной мере просчитать последствия таких действий. В Пекине, судя по содержанию разговора китайского посла с А. Ермаком, очень хорошо понимают и саму киевскую дилемму, и украинский выбор. И сделают — уже делают — из этого весьма далекоидущие выводы. Восток, как известно, — дело тонкое, и Китай мало интересует менталитет украинских лидеров, отвечающий известной пословице: «Тиха украинская ночь, но сало лучше перепрятать». Подыгрывать их пошлым играм в Пекине, судя по настрою китайского МИД, явно не собираются. «Ответка» Киеву на выбор США против Китая из Пекина прилетит, в украинской столице на этот счет могут не сомневаться. Хочет окружение Зеленского этого или нет, но единственное, чего ему удалось добиться скандалом вокруг «Мотор Сич», — это смягчить перекос конфликта вокруг Донбасса в пользу Запада его дополнительной интернационализацией за счет Китая. И ясно, что западных позиций на Украине это не усилит, а скорее ослабит. Так что, желая загнать в тупик Москву, добившись пересмотра Минских соглашений, Киев всё «надежнее» загоняет в тупик самого себя. Как говорится, скатертью дорога!