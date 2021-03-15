В Соединённых Штатах развернулась дискуссия по поводу целесообразности реализации программы «Стратегическое сдерживание наземного базирования» (Ground Based Strategic Deterrent — GBSD). GBSD предполагает замену нынешнего устаревающего арсенала в 400 межконтинентальных баллистических ракет наземного базирования LGM-30G Minuteman III, развёрнутых в штатах Колорадо, Монтана, Небраска, Северная Дакота и Вайоминг.

U.S. Air Force Пуск ракеты Minuteman III

Кроме того, программа включает полный набор ракет для испытательных пусков, модернизацию шахтных пусковых установок, центров управления запусками и другой вспомогательной инфраструктуры.

Закупка всего этого обойдётся американским налогоплательщикам примерно в 110,6 млрд долларов, а разработка, эксплуатация и обслуживание в течение всего жизненного цикла, вплоть до 2075 года, оценивается примерно в 264 млрд долларов. Если говорить о ракетах, то речь идёт о покупке 659 ракет, в том числе 25 ракет для первоначальных испытаний и 634 ракет для шахт, последующих испытаний и для запчастей.

Nationalmuseum.af.mil Разделяющаяся головная часть межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III

МБР Minuteman III стоят на боевом дежурстве с 1970—1977 годов, т. е. ракетам от 44 лет до 51 года. За это время проводились их неоднократные модернизации. По данным ВВС США, твердотопливные ракетные двигатели Minuteman III устареют в период между 2029 и 2035 финансовыми годами. Без переоснащения новыми двигателями ракеты будут постепенно сняты с боевого дежурства.

Потенциально, с технической точки зрения, у Пентагона есть два основных варианта действий. Первый — это программа GBSD, которая уже стартовала. В сентябре 2020 года минобороны США заключило контракт с корпорацией Northrop Grumman на сумму 13 млрд долларов для начала полномасштабной разработки и последующего производства ракет. Оперативное развёртывание первых новых МБР официально запланировано Пентагоном на апрель—июнь 2031 года, но пожелания высказаны на апрель—июнь 2029 года.

Второй вариант — это отказ от GBSD. Тогда либо полный отказ от наземной компоненты стратегических ядерных сил (СЯС) США с постепенным снятием всех 400 МБР Minuteman III с боевого дежурства, либо же очередная модернизация данных ракет, которая позволит оставить их в строю до 2050 года. Для этого ВВС США должны будут заменить твердотопливные ракетные двигатели и системы наведения Minuteman III, а также сократить ежегодные испытания до трёх ракет в год, чтобы оставить на боевом дежурстве 400 МБР.

Против программы GBSD выступил исследовательский центр «Федерация американских ученых» (Federation of American Scientists — FAS). Федерация даже подготовила свой доклад на эту тему.

Общий посыл данного документа следующий: стоимость программы GBSD слишком высока на фоне множества других бюджетных проблем, альтернативные варианты стратегического ядерного сдерживания, такие как продление срока службы нынешних МБР Minuteman III, доступны по гораздо более низкой цене.

U.S. Department of Defense Межконтинентальная баллистическая ракета Minuteman III

Федерация также отмечает, что не было серьёзного рассмотрения того, какую роль это оружие эпохи холодной войны должно играть в условиях сдерживания после её окончания, и что попытки Конгресса США тщательно изучить программу были пресечены, как правило, с помощью лоббирования крупных подрядчиков GBSD.

Надо сказать, что ряд аргументов из данного доклада заслуживают внимания. Первый. Утверждается, что даже полный отказ от наземной компоненты СЯС не нанесёт серьёзного ущерба потенциалу стратегического ядерного сдерживания США, т.к. 70% развёрнутых ядерных боеголовок приходятся на морскую и воздушную компоненты, т. е. на стратегические атомные подводные лодки и стратегические бомбардировщики.

Второй аргумент также весьма интересный. В документе Федерации говорится, что траектории полёта американских МБР наземного базирования делают их непригодными для поражения китайских или северокорейских военных целей, поскольку они будут вынуждены пролетать над территорией России. Поэтому ядерная миссия против Китая и Северной Кореи возложена на стратегические атомные подводные лодки и стратегические бомбардировщики.

Кстати, данный аргумент вскрывает одну из причин выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), прекратившего своё действие 2 августа 2019 года. Он также объясняет так называемую «Тихоокеанскую инициативу сдерживания», направленную против Китая. Центральной частью данной инициативы является развёртывание американских ракетных систем средней и меньшей дальности к западу от линии перемены даты (меридиан 180°), вдоль первой цепочки островов, и системы ПРО на второй цепочке островов.

Таким образом, для сдерживания Китая Соединённые Штаты планируют использовать ракеты средней и меньшей дальности наземного базирования, в том числе потому, что межконтинентальные баллистические ракеты наземного базирования в данном случае задействовать невозможно из-за их траектории полёта над территорией России.

Следует заметить, что «Федерация американских ученых» рассчитывает на пересмотр программы GBSD со стороны администрации президента Джо Байдена. И первая информация о возможной коррекции программы модернизации американского ядерного арсенала стоимостью в 1,2 трлн долларов появилась ещё до официального вступления Байдена в должность.

В частности, издание The Wall Street Journal сообщило об этом 24 декабря 2020 года. Указывалось также, что новая администрация, вероятно, пересмотрит решение Пентагона о разработке новой межконтинентальной баллистической ракеты наземного базирования.

2 февраля 2021 во время брифинга пресс-секретарь минобороны США Джон Кирби заявил, что министр обороны США Ллойд Остин «считает наш ядерный потенциал и его модернизацию ключевым приоритетом». Кирби также сказал, что Ллойд намерен подготовить новый «Обзор ядерной политики» для «лучшего понимания состояния модернизации сил, потребностей в инновациях и научно-исследовательских разработках для их дальнейшего совершенствования».

U.S. Air Force Стратегический бомбардировщик B-1 ВВС США

Позже намерения Пентагона скорректировать стратегию национальной обороны и ядерную доктрину подтвердила и заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс. Напомним, что Ллойд Остин, ещё будучи кандидатом на пост главы Пентагона, предупредил, что будет стремиться, чтобы программа модернизации ядерного арсенала США была «экономически оправданной».

Документ «Обзор ядерной политики» (Nuclear Posture Review), определяющий долгосрочную стратегию США в области ядерных вооружений, регулярно выходит с 1994 года. С 2002 года он обновляется раз в восемь лет. Последний «Обзор ядерной политики» вышел в феврале 2018 года, при президенте Дональде Трампе.

В этом обзоре, в разделе «Ядерная триада: настоящее и будущее», прямо написано: «Соединённые Штаты приступили к реализации Программы создания системы оружия наземного базирования для обеспечения стратегического сдерживания (Ground Based Strategic Deterrent — GBSD), в рамках которой в 2029 году начнется замена ракет Minuteman III. Эта программа GBSD предусматривает также модернизацию 450 пусковых установок для МБР, что обеспечит развертывание 400 МБР».

Кстати, там же прямо прописана и стратегическая ядерная триада США, состоящая из подводных лодок, вооружённых баллистическими ракетами подводного базирования, межконтинентальных баллистических ракет наземного базирования и стратегических бомбардировщиков, оснащённых бомбами свободного падения или крылатыми ракетами воздушного базирования.

Таким образом, до появления «Обзора ядерной политики» в редакции министра обороны Ллойда Остина программа Ground Based Strategic Deterrent будет продолжена, ибо никаких юридических оснований для её отмены нет. Корректировки возможны только в случае выхода нового «Обзора ядерной политики», а также при рассмотрении проекта военного бюджета США на 2022 финансовый год в Конгрессе США.

Что касается «Обзора ядерной политики» в редакции министра обороны Ллойда Остина, то уже сейчас можно сказать, что при его подготовке будут учитываться два факта. Первый — продление Договора между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) на пять лет, до 5 февраля 2026 года.

U.S. Navy Пуск американской межконтинентальной баллистической ракеты морского базирования

Второй факт — прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) 2 августа 2019 года. Именно с прекращением действия ДРСМД и будут связаны основные изменения в американском «Обзоре ядерной политики».

Скорее всего, речь будет идти об оснащении крылатых ракет наземного базирования ядерными боеголовками. Кроме того, пропишут создание ракет средней (1000—5500 км), а, возможно, и меньшей дальности (500—1000 км) наземного базирования в ядерном варианте. Особое внимание будет уделено гиперзвуковому оружию как в обычном, так и ядерном оснащении.

На самом деле, все эти американские метания и оживлённая полемика по ядерной триаде связаны с одним единственным вопросом: как сохранить свою мировую гегемонию на фоне роста потенциалов Китая и России? Именно эта мысль не даёт покоя политической элите США, помешанной на своей исключительности.

Можно констатировать, что мира на планете обновлённая ядерная доктрина Вашингтона не добавит, а вызовет очередной виток напряжённости. Однако Россия к данному повороту событий готова лучше других. По состоянию на декабрь 2020 года уровень современности вооружений в российских стратегических ядерных силах составлял 86%. Наша программа модернизации ядерной триады, в отличие от американской, продвигается успешно и без лишних разговоров.