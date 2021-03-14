



Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Катар тоже расстается с Эрдоганом?

Журналист портала Ahval News Зюльфикар Доган оценил перспективу событий на Ближнем Востоке и отметил следующее: «Катар всё больше ускоряет нормализацию своих внешнеполитических связей со странами, с которыми Турция имеет проблематичные отношения, продолжая параллельно иметь тесные отношения с Анкарой и пользуясь предоставленными возможностями. Таким образом, Катар предпринимает шаги, которые определяют приоритетность его интересов. Значит ли это, что единственный турецкий друг, Катар, тоже покидает всё быстрее остающегося в одиночестве президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и Анкару?» Напомним, что Катар начиная с 2017 года подвергается эмбарго и санкциям других стран Персидского залива и арабских стран во главе с Саудовской Аравией. Приглашение Катара на заседание саммита Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, которое состоялось в январе в городе Аль-Ула в Саудовской Аравии, а затем и объявление о достижении консенсуса, указывает на новый порядок дел и происходящие изменения как в регионе, так и в Турции.

Ровно семь миллионов домов!

Согласно сообщению Бюлента Сарыоглу в газете Hürriyet, в отчете по исследованию землетрясений предложено принять необходимые надзорные и нормативные меры, чтобы план защиты от последствий стихийных бедствий в Турции был завершен в кратчайшие сроки, были обновлены карты землетрясений, городской геологии, прогнозирования опасности вероятности цунами и оползней, методики анализа ущерба, определения риска стихийных бедствий, системы предварительного предупреждения и реагирования на чрезвычайные ситуации, потребностей во временном размещении и жилье для пострадавших, а также стратегический план скорейшей трансформации городов. Парламентская комиссия по землетрясениям подготовила проект отчета по итогам четырехмесячной работы. Согласно отчету, который должен стимулировать возвращение населения в сельскую местность, около семи миллионов домов, подверженных риску стихийных бедствий, должны быть как можно скорее преобразованы.

(сс) AKUT Search and Rescue Association Последствия землетрясения в Турции в 2011 году

Турецкие военные опустились в рейтинге

Как говорится в сообщении Bold Media со ссылкой на американский новостной портал Global Firepower, согласно отчету 2020 года, турецкие вооруженные силы заняли 13-е место в рейтинге среди самых мощных армий в мире. В 2019 году они же были на 9-м место. В первых рядах списка, как и в прошлом году, находятся США, Россия занимает второе место, а Китай — третье. Количество вооруженных сил стран — членов НАТО в десятке сильнейших армий мира снизилось с пяти до трех.

Турция поднялась вверх в рейтинге «несвободных стран»

Как сообщает TR724, американский аналитический центр Freedom House опубликовал свой ежегодный отчет. В нём говорится, что под влиянием пандемии коронавируса во всём мире ускорился «спад демократии, а авторитарные лидеры стали смелее». Турция возглавляет список стран, где свобода ограничена больше всего. Ставшая в результате действий правящей Партии справедливости и развития (ПСР) словно «тюрьмой открытого типа», Турция пропустила в рейтинге «несвободных стран» вперед себя Мали, но выглядит хуже таких стран, как Турецкая Республика Северного Кипра, Уганда, Сенегал, Кения и Нигер. Рейтинг Турции в категории «несвободных страны» составляет всего 32.

Грустное 8 марта в Турции

Как передается газета Karar, депутат от оппозиционной Республиканской народной партии Сезгин Танрыкулу обнародовал отчет о нарушениях прав женщин в Турции. Данные были представлены 8 марта — во Всемирный день женщин. Согласно отчету, в Турции 17 тысяч женщин заключены под стражу, три тысячи детей живут в тюрьмах вместе со своими матерями. За 18 лет правления Партии справедливости и развития в стране были убиты 6732 женщины. В докладе упоминается о нехватке кризисных центров, в которых женщины могут получить защиту от насилия со стороны мужчин. Как добавил депутат, «женщины составляют половину населения нашей 83-миллионной страны. Но кризисные центры могут принять всего 3482 женщины, это меньше, чем одна из 10 тысяч».

(сс) Edgardo W. Olivera Женщина в Стамбуле

С-400 не будут интегрированы с НАТО

Согласно газете Sözcü, пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын в интервью Bloomberg ответил на ряд вопросов. Калын прокомментировал отношения Турции и США и отметил относительно российских С-400: «Решение не было принято в одночасье, С-400 не будут интегрированы в систему обороны НАТО». Тот факт, что С-400 не интегрированы в систему, также означает, что они частично не работают. Калын сказал, что Турция может справиться с некоторыми проблемами, касающимися России, благодаря конструктивному диалогу, и может сделать то же самое с США. Он добавил: «Однако если другая страна приходит к вам с максималистическим настроем и навязывает свои желания, угрожая и требуя выполнить их, то это подталкивает нас на другие действия».

Коронавирус ослабил влияние Эрдогана

Журналист Bloomberg Бобби Гон в интервью порталу Aktif Haber отметил, что все успехи Турции в африканском регионе были нивелированы коронавирусом. В публикации говорится: «Турция оказала большое влияние на Африку. Коронавирус угрожает этому. В последнее время инвестиции и поддержка Турции в регионе были приостановлены из-за коронавируса. Несмотря на то, что Анкара успешно вошла в страны к югу от Сахары, Эрдоган не может дать им то, в чём они больше всего именно сейчас нуждаются».

Темпы распространения пандемии ускорились

Как передает FOX TV, недавние данные о коронавирусе министерства здравоохранения Турции вызывают озабоченность. За последние две недели число турецких провинций с очень высоким риском инфицирования возросло с 17 до 26. Стамбул входит в группу городов «высокого риска» и провинций «очень высокого риска». В большинстве провинций наблюдалось увеличение случаев заражения от 50 до 100%. После начала вакцинации число ежедневных случаев заражения, снизившееся до пяти тысяч в конце января, возросло до 12 тысяч. Заведующая кафедрой инфекционных заболеваний и клинической микробиологии медицинского факультета Университета Гази в Анкаре Шуле Давутоглу Шенол отметила, что причиной сегодняшних проблем является непринятие нужных мер в прошлом. Шенол добавила «Я думаю, что борьба с пандемией уже проиграна. Пандемия снова достигла пика. Надеюсь, это не вызовет такой катастрофы, как в Бразилии. Девять провинций вошли в группу высокого риска. По данным Ассоциации турецких врачей, процесс пандемии не был взят под контроль с самого начала, а темпы вакцинации неуклонно снижаются. Пациенты из групп риска не могут записаться в медучреждениях для вакцинирования. Вакцины нет. Нет стратегии. Нет научно обоснованного контроля над пандемией. Есть миллионы людей, ожидающие вакцинации. Но есть медицинские работники, которые сделают прививку. Есть министерство, которое замедляет вакцинацию. Есть администрация, которой не доверяют».

США продолжают блокировать экспорт вертолетов

Согласно газете Sözcü, была заблокирована продажа двигателей 30 боевых вертолетов, произведенных в Турции. В США сослались на то, что поставки должны выполняться американскими компаниями. На пресс-конференции пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын подтвердил срыв продажи. Речь идет о турецком многоцелевом ударном вертолете ATAK Т-129 на базе платформы Agusta A129 Mangusta, который оснащен американскими двигателями. Турция договорилась с юридической фирмой о представлении ее интересов в Вашингтоне ради получения экспортных лицензий в августе 2020 года, чтобы завершить крупнейшее соглашение с Пакистаном. Американская фирма Greenberg Traurig получает ежемесячную выплату в размере 25 тысяч долларов за лоббирование. Но недавнее эмбарго заставило двух союзников отменить сделку и вынудило официальный Исламабад начать искать другие варианты. Вашингтон пока не сделал официального заявления по этому вопросу.

(сс) Anna Zvereva Турецкий многоцелевой ударный вертолет ATAK Т-129

Приговор по делу об убийстве посла Карлова

Как пишет газета Cumhuriyet, вынесено решение по делу об убийстве посла России в Турции Андрея Карлова. 19 декабря 2016 года в Анкаре было начато расследование. В результате разбирательств во 2-м суде Анкары по уголовным делам семь из 28 обвиняемых находятся под арестом, трое из них приговорены к двум пожизненным срокам заключения при отягчающих обстоятельствах и двое — к однократному пожизненному заключению. Суд назначил восьми подсудимым наказание сроком от пяти до 15 лет по обвинению в «членстве в вооруженной террористической организации». Оправдательный приговор вынесен шести подозреваемым, дело еще девяти подозреваемых было выделено в отдельное производство.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Турция заключает мир с Египтом. «Начаты переговоры с Египтом на дипломатическом уровне», — заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Полиция не разрешила пройтись по стамбульской улице Истикляль феминистским маршем женщинам по случаю 8 Марта. Некоторые женщины подверглись нападкам полицейских.

Глава Духовного управления Турции Али Эрбаш заразился коронавирусом. Результаты анализов Эрбаша, симптомы у которого появились на прошлой неделе, оказались положительными, начато его лечение.

Tccb.gov.tr Али Эрбаш

Жена обвиняемого в дезертирстве по делу ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ): «Я прибыла в Турцию без паспорта через турецкое консульство».

Генеральный директор АО «Борса Истанбул А.Ш.» (Стамбульской фондовой биржи) Мехмет Хакан Атилла подал в отставку. Ранее США приговорили его к 32 месяцам заключения под стражей по делу турецкого банка «Халкбанк» из-за нарушения санкций в отношении Ирана. Отставка Атиллы была воспринята как сигнал Анкары о смягчении тона в отношениях с Вашингтоном.

Продолжается критика плана действий по правам человека, который Партия справедливости и развития пытается преподнести как крупную реформу. Представитель Human Rights Watch в Турции Эмма Синклер Уэбб обратила внимание на недостатки в плане, сказав, что «неубедительно продавать это как реформу».

Согласно обзору уровня безработицы, опубликованному Институтом статистики Турции, в январе уровень безработицы составил 29,1%.

Организация экономического сотрудничества и развития сделала чрезвычайно важные предупреждения в отношении турецкой экономики. В докладе прогнозируются инфляция в Турции, возможные банкротства и массовые увольнения.