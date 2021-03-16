У каждого громкого события или дела зачастую есть обратная сторона медали. Об этом говорили тюменцы на минувшей неделе (8—14 марта) в социальных сетях. Жилищное строительство опережает темпы возведения социальных объектов, а долгожданное расширение трассы Тюмень — Омск чревато судебными тяжбами. Неоднозначным для маленького города Ишима стало увольнение директора прославленного коллектива по коррупционной статье, а секс-скандал в спортшколе тянет на грязную политическую игру.

Иван Шилов ИА REGNUM Тюменская область

«Огромный стресс»

Изначально было очевидно, что изъятие земельных участков в Тюменской области и снос домов в связи с расширением федеральной трассы Р-402 «Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск» в посёлке Боровский будут самыми масштабными в ходе реконструкций федеральных дорог в Уральском федеральном округе, но и самыми сутяжными.

Руководитель «Уралуправтодора» Александр Бедусенко отметил на пресс-конференции, что при реконструкции отрезка Тюмень — Боровский — Богандинский изымаются частично около 85 участков земли. Процесс изъятия участков у жителей посёлка Боровского может затянуться, так как по стоимости выкупа земли и построек у владельцев зачастую возникают претензии, доходит до судебных тяжб.

Оценка отчуждаемого имущества жителей Боровского будет производиться с июля по август 2021 года, сообщил заместитель директора тюменского филиала «Уралуправтодора» Алексей Осинцев. Строительные работы за пределами посёлка начнутся с наступлением тепла уже в 2021 году. В самом Боровском дорожные работы будут вести лишь после оформления земель в собственность Российской Федерации.

«Для людей, конечно, это огромный стресс, переезжать, покупать или строить новый дом, сады-огороды разбивать», — пишет один из комментаторов.

Отмечается, что скоростная четырёхполосная трасса прикроет торговлю у дороги, которая поддерживала бюджет сельских семей. Немалая часть комментаторов возмущена тем, что дорога рассечёт посёлок Боровский, и обещанные надземные переходы в капитальном исполнении их мало успокаивают — «было пять пешеходных, а станет всего два надземных на протяжении 4 км в населённом пункте». Грядущие шестиметровые шумозащитные экраны от трассы вызывают скепсис. Все претензии сложно перечислить, и можно прочесть в группе «Боровский Luxury | Тюмень».

«Наконец-то сделают нормальную трассу. Скорее бы уже! А то, что дома у трассы снесут — это правильно. Потому что жить у трассы — это в принципе ненормально и некомфортно», — есть и подобные комментарии в негативном хоре.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Строительство дороги

«Школа трещит от переполнения»

Переполненная гимназия в «Тюменской слободе» вызвала больше всех комментариев в паблике «ЧС Тюмень». Родители жалуются, что «вместо 1200 школьников здесь обучается около четырёх тысяч детей. Детский сад тоже переполнен: вместо 360 в садике 700 детей». Все в этом новом микрорайоне ждут, когда построят школу в Плеханово — часть учеников распределят туда.

«Домов уже сдали за зиму очень много, это все восполнится, и будет ещё больше детей. Школа уже трещит от переполнения, выездов и заездов нет. Поликлиника должна была сдаться в январе, тоже стоит недостроенная», — пишет возмущённая тюменка.

И она не одинока в своих жалобах. Многие не хотят мириться с ситуацией, когда родители должны с утра развести детей по садам и школам в другие районы, потом вечером забрать и везти домой, затем уроки…

«А уроки делать когда? Ночью? А дома все сдаются и сдаются, все семьи с детьми, много многодетных… Школа нужна прямо сейчас, а не через год-два», — пишет одна из участниц паблика «Тюменская Слобода».

Другая тюменка сетует, что когда она покупала квартиру в микрорайоне Ново-Патрушево, то власти обещали там построить вскорости и школу, и детские сады.

«Выдавая разрешение на строительство домов, администрация должна понимать, что всех этих людей нужно снабжать инфраструктурой. А на деле, пока не соберёшь общественного резонанса, ничего делать не хотят. Даже закон гласит, что школы и сады должны быть в пешей доступности», — констатирует Вадим Ф.

Администрация Тюмени в ветке бурного обсуждения сообщила, что в 2023 году планируется строительство школы в микрорайоне Плеханово на 1500 мест, указанное образовательное учреждение в том числе будет оказывать образовательные услуги для жителей ЖК «Москва», ЖК «Авиатор». В 2021 году на территории ЖК «Плеханово» будут введены в эксплуатацию два детских сада. В 2021 году детский сад № 50 начнёт прием детей 2019 года рождения. Но это капля в море жаждущих пристроить чадо в школу или сад, сетуют жители тюменских новостроек в ответ чиновникам.

Gus.admtyumen.ru Строительство детского сада в микрорайоне Плеханово

«Устроили какой-то цирк!»

В тюменском городе Ишиме резонансным стало увольнение директора цирковой студии «Мечта» за нарушение антикоррупционного законодательства. Получив грант в размере двух миллионов рублей в рамках национального проекта «Культура» за победу коллектива на Всероссийском фестивале любительских творческих коллективов, он на 40% суммы (600 тыс. рублей) заключил два договора о создании концертных программ с режиссёром цирка — собственной супругой. Прокуратура увидела в этом конфликт интересов. Супругам пришлось покинуть коллектив, который они же сделали прославленным.

Как сообщил изданию NEFT уволенный директор циркового коллектива, договоры, которые он заключил с женой, одобрили сами грантодатели из Москвы. Неужели они не заметили, что у директора цирка и режиссёра одна фамилия? Но им было достаточно фотоматериалов постановок, и они остались довольны.

«Мне жену жалко. Развалили заслуженный коллектив Тюменской области, все дети плачут. Я прихожу туда, им помогаю. Мы за 18 лет работы у государства ни разу денег не попросили», — сожалеет директор цирковой студии.

«Устроили какой-то цирк!» — возмущается участник паблика «Ишим пере Подслушано».

В социальных сетях достаточно переживаний о будущем заслуженного коллектива народного творчества Тюменской области «Цирковая студия «Мечта». Чувствуется, что студия играет видную роль в небольшом Ишиме с населением около 65 тыс. человек. Скоро на Дельфийских играх Тюменскую область будет представлять воспитанница студии.

В группе «Ишим пере Подслушано» жители города высказали немало тёплых слов о супругах Смердовых, которые вывозили детей на смотры, конкурсы, фестивали циркового искусства не только всероссийские, но и за границу. Звучат слова в защиту директора студии, который, «если бы присвоил деньги, то точно бы сел, но, видимо, потратил не на себя». Высказывается и сожаление, что «перечёркивается многолетний труд студии, подтверждённый результатами конкурсов международного уровня». И 600 тысяч рублей, которые якобы отправились в карман режиссёру — «это восемь нормальных костюмов или четыре колонки профессиональных».

«Пока взрослые разбираются, десятки ишимских ребятишек останутся без интереснейшего для себя занятия. Наша цирковая студия для многих — это как родной дом, где они ежедневно проводят по нескольку часов, занимаясь полезным (!) для себя делом. Под шумок пройдёт передел уж не знаю чего, власти или собственности. В результате пострадают дети», — пишет Галина М.

Но, как справедливо отмечается в обсуждении, незнание тонкостей госзакупок не освобождает от ответственности.

Цирк-мечта.рф Представление в цирковой студии «Мечта»

«А была ли девочка»

Второй ишимский скандал — приставания тренера по шахматам к 13-летней ученице — пресс-службами официальных ведомств пока не засвечен. Но некоторые СМИ уже опубликовали новость со ссылкой на «собственные источники». Сообщается, что 28-летний тренер спортшколы даже задержан полицейскими. Он якобы в течение года приставал к подопечной и писал ей «длинные письма». О содержании писем не говорится.

«В СК говорят, что дело возбуждать не будут, но из спортшколы придётся уволиться. Мама у тренера работает в суде. Бабушка всю жизнь проработала в милиции», — утверждает инсайдер изданию Znak.

Странная информация от стороннего лица, не подтверждённая правоохранителями, взбудоражила ишимцев. Город-то маленький, и все всё про всех знают. Ишимцы уже «вычислили» предполагаемого инсайдера, полагая, что это один из местных блогеров, который недавно заявил о своём намерении баллотироваться в Тюменскую областную думу в этом году. А он и не шифруется — ретиво вступил в дискуссию «а была ли девочка».

Была девочка или не была, замяли дело или нет, но тренеру уже в Ишиме не жить, отмечают местные обыватели. Насторожило участников паблика и утверждение, мол, родители ребёнка сперва пожаловались на «приставучего» тренера заместителю главы Ишима по социальным вопросам Борису Долженко. Почему сразу не в полицию обратились, почему год терпели домогательства, если таковые вообще были?

«Осветить сам по себе факт, если он был, ничего страшного. А вот с фамилиями зря. Хорошо хоть фамилию девочки не написали», — считает кандидат в депутаты.

«Тот, кто это затеял — не достоин того места, на которое метит. Сливается грязный компромат на всех подряд. Домыслы облекают в правду, ложь выдают за действительность. В погоне за тёплым местом не растеряйте остатки совести», — призвала горожан к здравому смыслу одна из участниц популярного ишимского паблика.