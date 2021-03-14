Заявление бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова о том, что в стране ежегодно «умирает целый город», вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 13 марта в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Да, Украина при выходе из Союза имела экономику, сопоставимую с Германией. И вдруг спустя тридцать лет…», — пишет Константин Ч.

Многие пользователи считают, что Украина начала свою самостоятельную государственную политику с крайне выгодных позиций, но к сегодняшнему дню растеряла все свои возможности.

«Украина всегда орала, что кормила весь СССР! И что теперь? Себя не в силах накормить и разжиться. А шо трапылось?» — задаётся вопросом Наталия Б.

Некоторые комментаторы уверены, что президент Украины Владимир Зеленский даже не пытается поднять свою страну на ноги, чем вызвал разочарование среди населения.

«Зеленский и его партия не оправдали надежды миллионов украинцев», — считает Юлия Н.

Нашлись и те, кто указал Азарову на то, что его деятельность во многом и послужила тому, что на Украине теперь ежегодно вымирает целый город.

«А что ты сделал для сохранения населения? Болтовней занимаешься!» — обращается Валерий П.

Напомним, 13 марта бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» о том, что в стране ежегодно «умирает целый город».