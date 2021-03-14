Заявление бывшего посла Украины в США Валерия Чалого об истощении возможностей санкционного давления Запада и Киева против России вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 13 марта в социальной сети Facebook.

NEWS UTR Валерий Чалый

«Глупость долго пыжится, а потом быстро лопается, как мыльный пузырь!» — пишет Наталия Б.

Многих пользователей возмутили слова Чалова, который заявил о необходимости давления на Россию, чтобы якобы принудить её к миру. Люди уверены, что это является переворачиванием сложившейся ситуации с ног на голову.

«Воюет Украина, а к миру Россию принудить надо? Как всегда, перевёртыши», — написала Veronica A.

Некоторые комментаторы пришли к выводу, что руководство России делает всё правильно, раз санкционное давление не дало тех результатов, на которые рассчитывали США и Украина.

«Бедолаги. Так их жалко. Стараются, граждане России переступят через них и дальше побегут по своим делам. Им некогда, они заняты наращиванием могущества своей страны», — считает Алёна Л.

Нашлись и те, кто считает, что окончание строительства трубопровода «Северный поток — 2» и неудачи США в санкционной политике могут стать крахом для украинского государства.

«Короче, кругом зрада. «Северный поток — 2» будет достроен, и газ пойдёт мимо Украины. Страна будет распадаться дальше», — поделился своим мнением Илья Б.

Напомним, 13 марта бывший посол Украины в США Валерий Чалый заявил в эфире телеканала «Апостроф» об истощении возможностей санкционного давления Запада и Киева против России.