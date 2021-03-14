Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) запретить Олимпийскому комитету России использовать песню «Катюша» как замену государственного гимна на Играх в Токио и Пекине вызвало реакцию в интернете. Граждане выразили свою позицию 13 марта в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кастет

«Ожидаемо отказали. Для них это не просто песня, а вызов», — пишет Людмила К.

Многие пользователи считают, что решение организации является совершенно несправедливым. Люди считают, что такие арбитражные суды не имеют права запрещать спортсменам использовать песни, под которыми они хотят выступать.

«И какое отношение эта организация (CAS) имеет к спорту, к олимпийскому движению? Дрессированные моськи на прикорме у Госдепа США подрывают саму идею спорта высоких достижений», — считает Андрей К.

Некоторые комментаторы предложили альтернативные варианты. Песни, которые ничуть не хуже подходят для использования в качестве гимна, чем «Катюша».

"Ну, тогда «Вставай страна огромная» или «День победы», — написал Ivan B.

Нашлись и те, кто посчитал неправильным, что при таком отношении российские спортсмены не отказываются от своего участия в Олимпийских играх.

«Жаль спортсменов. Но лучше не принимать участия в таком шоу», — поделился своим мнением Александр К.

Напомним, 12 марта портал Insidethegames опубликовал информацию о том, что Спортивный арбитражный суд (CAS) не разрешил Олимпийскому комитету России использовать песню «Катюша» как замену государственного гимна на Играх в Токио и Пекине.